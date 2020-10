Trasladan a celdas de máxima seguridad a 2 reos políticos en huelga de hambre

Al menos dos presos políticos que se encontraban en huelga de hambre fueron trasladados a las celdas de Máxima Seguridad conocida como “300” del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo”.

Según la fuente, los custodios intentan obligar a los presos políticos a que abandonen la protesta, “exigieron a los reos que se quitaran el hilo con el que se zurcieron los labios. Dos privados de libertad fueron trasladados a la “300” por negarse a desistir de la huelga de hambre”, indicó la fuente.

El abogado Julio Montenegro de "Defensores del Pueblo" confirmó que el preso político Nestor Montealto de la galería 3 fue uno de los trasladados "También se puso en conocimiento que al menos 3 presos políticos tienen surcidos sus labios", explicó en redes sociales.

Familiares denuncian ante Defensores del Pueblo que a las 4:40 de la tarde de este 2 de octubre sacaron al preso político Nestor Montealto de la galeria 3, y lo trasladaron a galería 300. También se puso en conocimiento que al menos 3 presos políticos tienen surcidos sus labios. pic.twitter.com/03P3uDCITx — Julio Montenegro (@JulioMonOficial) October 3, 2020

El anuncio de la huelga de hambre se conoció a través de un audio el pasado 29 de septiembre, en el que advierten que de no ver resultados estarán tomando medidas más fuertes para seguir presionando al régimen de Daniel Ortega.

Los prisioneros también hicieron un llamado a la Alianza Cívica a no seguir de indecisos si realmente no quieren pertenecer a la Coalición Nacional.

“Hermanos de la Alianza… ya estamos aburridos de escuchar todos los días esa misma canción, si no van a estar unidos no lo hagan, pero no permitan que el gobierno se nos esté riendo” criticó uno de los presos políticos.

UNAB reporta 104 presos políticos de los cuales 94 fueron detenidos ilegalmente tras la insurrección de abril de 2018 y 10 prisioneros políticos detenidos antes de esta fecha.

Entre los reos políticos 22 son excarcelados que fueron nuevamente capturados. La mayoría se encuentran en el Sistema Penitenciario “La Modelo”.