Tres presos políticos se cosen la boca en Nicaragua para presionar por su libertad

A tres días de haber iniciado huelga de hambre los presos políticos que permanecen en las celdas del sistema penitenciario conocido como “La Modelo” informaron que 3 de estos se han cosido la boca como medida de presión para exigir su libertad, de igual manera escribieron una carta en la que le piden al Papa Francisco su intercesión ante Dios y conseguir la libertad.

“Por este medio los presos políticos de Nicaragua nos dirigimos al santo papa Francisco para que interceda ante Dios por nuestra libertad” y agregan en la carta escrita a mano “en forma de protesta pacífica estamos iniciando huelga de hambre, exigiendo nuestra libertad y el fin del asedio y amenazas a nuestros familiares” continúa diciendo la carta escrita por los reos políticos.

Los reos políticos advierten que de no ver resultados estarán tomando medidas más fuerte para seguir presionando al régimen de Daniel Ortega.

El anuncio de la huelga de hambre fue dado a conocer a través de un audio el pasado 29 de septiembre donde también hicieron un llamado a la Alianza Cívica a no seguir de indecisos si realmente no quieren pertenecer a la Coalición Nacional “hermanos de la Alianza… ya estamos aburridos de escuchar todos los días esa misma canción, si no van a estar unidos no lo hagan, pero no permitan que el gobierno se nos esté riendo” criticó uno de los presos políticos.

Asimismo, pidieron el apoyo de las organizaciones internacionales “No se han dado cuenta de que los tenemos locos. Óigannos OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, apliquen las diferentes sanciones, nosotros estamos haciendo todo lo posible por estar siempre de pie en esta lucha, estamos todos buscando como gestionar nuestra propia salida por nuestros propios medios, así como estamos tratando de hacer esta huelga de hambre”.