Monseñor Álvarez: Pueblo de Nicaragua a la expectativa de identificar a "verdaderos líderes"

“Todos y cada uno de los nicaragüenses debemos sentirnos invitados a participar en la construcción de una nueva Nicaragua”, aseguró Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa desde la catedral San Pedro Apóstol.

Según Álvarez, la construcción de un país debe estar basado en la auténtica justicia, respeto a la leyes, Constitución Política, derechos humanos universales como la libre expresión e información, por eso llamó a la ciudadanía a participar de los procesos de construcción.

“Se escuchan voces de desesperanza y eso sepulta en vida, es mucho el camino y el trabajo por recorrer para construir este nuevo país. No podemos quedarnos de brazos cruzados pensando y dejando que sean otros los que realizan esta tarea, no, somos nosotros, somos todos, cada uno aportando con su propia libertad y no como concesión de nadie cómo lo lograremos”, expresó.

Monseñor Álvarez manifestó que se escucha hablar de la “falta de liderazgo”, pero recordó que en Nicaragua hay grandes hombres y mujeres “capaces, honrados, honestos y que sin ambición ni haciendo alardes o propagandas piensan realmente en la patria”

El Obispo de Matagalpa, señaló que el pueblo está a la “expectativa” de identificar a los “verdaderos líderes” “vienen de la discreción, de la prudencia del silencio, vienen del desierto, de ahí vendrán esos hombres y mujeres, de ahí surgirán esos liderazgos nuevos así juntos todos sin exclusión podremos sentarnos a la mesa para trabajar hombro a hombro, codo a codo, dando lo mejor de nosotros y pensando en las futuras generaciones y en las grandes mayorías que son los pobres”

Para Álvarez, quienes se excluyan de esas “fiestas” es porque están siendo movidos por el “egoísmo” “solo se autoexcluiran de esas fiestas hermanos, quienes tiene el movidos por el egoísmo, la envidia, y la inversión, no puedan ser capaces de despojarse de sus visiones cortoplacista y piensen única o primeramente esos intereses personales o particulares. Trabajemos hermanos por la Nicaragua que todos queremos y anhelamos porque esa Nicaragua si es posible”, dijo.