Presos Políticos se van a zurcir párpados en demanda de su libertad

Los presos políticos aseguran que la huelga de hambre sigue en pie y no darán “marcha atrás” y anuncian que van a zurcir los párpados de los ojos en demanda de libertad total de los prisioneros del régimen de Daniel Ortega.

“Le queremos decir que la huelga de hambre sigue en pie de lucha que no vamos a claudicar y no nos vamos a echar para atrás, si pudimos zurcir la boca tres hermanos, José Santo, Néstor Montealto, Ernesto Ramírez porque no nos vamos a poder zurcir los párpados de los ojos, sepan que queremos nuestra libertad”, indica el mensaje de los reos.

Los presos responsabilizan a Ortega-Murillo de cualquier cosa que les ocurra “ Vamos por esa huelga, vamos a tomar esa decisión a partir del miércoles 14 de octubre ya que el señor Daniel y su bella esposa no nos quieren soltar, a ellos le echamos la culpa de todo lo que nos pase”, señalan. Actualmente hay 104 reos políticos en diferentes penales del país