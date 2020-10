En medio de los ataques, persecución y confiscación que vive la familia Mora-Chávez, el periodista aseguró que está en la mejor disposición de pagar a los ex colaboradores, siempre y cuando se le indemnice por lo robado.

El periodista y propietario del confiscado canal 100% Noticias y también expreso politico Miguel Mora respondió a una carta firmada por siete extrabajadores de 100% Noticias que reclaman el pago de su liquidación, pese a que es de conocimiento público que el medio de comunicación está confiscado y fue cerrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ordenaron también congelar sus cuentas bancarias.

“Yo no he corrido a nadie, ¿qué pasó con 100% noticias el 21 de diciembre?, ¿yo corrí a los trabajadores? cayó la Policía, cerró las instalaciones y me echó preso a mí, a Lucía Pineda y Verónica Chávez, yo no he corrido a nadie para contestarte esa pregunta. El gobierno se robó 100%. Yo no he corrido a nadie, a mí me encarcelaron. Yo estoy todavía esperando a que me regresen los bienes y el dinero, y no solo eso, sino la empresa que la vuelvan a poner en el registro público, porque la dictadura ordenó el cierre”, explicó Mora al ser consultado por Artículo 66.

La plataforma digital de 100% Noticias fue reabierta por medio del sitio web y redes sociales en Agosto del 2019 tras la excarcelación de Mora y Pineda. No obstante la empresa PRIMICIAS S.A la cual administraba al canal de televisión, activos, pasivos y donde estaban inscritos los colaboradores de 100% Noticias, sigue clausurada, confiscada y congeladas sus cuentas bancarias hasta el dia de hoy.

Miguel Mora expresó que en estas plataformas no se generan los mismos ingresos que tenía el canal antes del cierre “no es lo mismo lo que genera un canal en el cable, que en redes sociales, porque por ejemplo en Youtube se necesitan miles de reproducciones para que un vídeo genere ingresos y los que trabajan en estas plataformas lo saben”.

En medio de los ataques, persecución y confiscación que vive la familia Mora-Chávez, el periodista aseguró que está en la mejor disposición de pagar a los ex colaboradores, siempre y cuando se le indemnice por lo robado “yo los invito a que me acompañen el lunes al medio día para ingresar al canal y ahí nos vamos a dar cuenta de la realidad, ¿cuál es la realidad? la dictadura se robó y ordeno el cierre de 100% Noticias", afirmó el también expreso político.

Contrario a lo expresado por la ex trabajadora Tania Cruz, que Mora y su esposa Verónica Chávez no le respondieron mensajes, la misma Cruz compartió al Diario La Prensa las explicaciones que le dio Mora quien le respondió a su requerimiento a través del messenger de facebook.

"Saludos Tania, como te habrás dado cuenta el gobierno confiscó la empresa, congeló sus activos y cuentas, perjudicándome a mi y a mi familia de manera inconstitucional. Hemos procedido a demandar al Estado por daños y perjuicios donde va el rubro de los trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo por ende sus prestaciones y salarios caídos desde el día de la confiscación. Ante una brutal e ilegal confiscación la única salida es demandar y es lo que estamos haciendo. Demandamos una indemnización por los daños. Vos y todos los demás trabajadores se suman al robo que nos hizo el gobierno. No contamos con el dinero para liquidar a nadie" manifestó Mora a Cruz vía messenger.

Capturas de pantalla de la conversación entre Tania Cruz y el periodista Miguel Mora via messenger

El experto en derecho laboral el Doctor José Antonio López explicó al Diario La Prensa que en este caso Miguel Mora tiene razón al decir que no ha corrido a nadie, por ende se trata de un «caso fortuito o fuerza mayor que sale de la esfera del empleador porque es ocasionada por el Estado de Nicaragua» al confiscar las instalaciones de 100% Noticias y congelar las cuentas del empresario.

«¿Quién es el causante del daño y perjuicio de los trabajadores? El Estado de Nicaragua, ¿y quién representa al Estado de Nicaragua? Daniel Ortega, entonces la lectura es que los extrabajadores están en su derecho de demandar porque el capítulo cuatro de los derechos laborales dice; los derechos laborales son irrenunciables» aseguró López a La Prensa.

Sobre el funcionamiento de 100% Noticias en redes sociales, el experto laboral dijo que los siete quejosos tendrían que demostrar que Mora está declarando ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y Alcaldía de Managua.

"Que le pidan al Estado de Nicaragua y Alcaldía de Managua si hay declaraciones de 100% Noticias, y ¿qué te van a decir? que está en cero porque está inactivo legalmente", manifestó López a La Prensa.

Mora recordó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, tiene una carta firmada por los trabajadores "recién me encarcelaron, trabajadores firmaron una carta donde exigían a la dictadura sandinista que les regresara su puesto de trabajo y que les indemnizara, esa carta la tiene la CPDH, yo estaba preso" dijo Mora.