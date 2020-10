8:35 a.m.

El embajador de Estados Unidos Carlos Trujillo ante la Organización de Estados Americanos, OEA, aseguró este jueves que si Daniel Ortega no cumple con la resolución aprobada en la OEA y realiza "elecciones fraudulentas" sería declarado ilegítimo y lo desconocerían.

"Si no se celebran elecciones legítimas y si requisitos no se cumplen, va a ser imposible que alguien le reconozca el próximo período a Danie Ortega como un Presidente democrático elegido por el pueblo" aseguró Trujillo durante una rueda de Prensa con medios de comunicación independientes como 100% Noticias.

Trujillo agregó "De parte de la OEA obviamente los paÍses van a consultar y dar su opinión, de parte de Estados Unidos es imposible que lo reconozca como un Presidente elegido democráticamente, si no eres un Presidente democrático no debes participar en muchas de las organizaciones democráticas y en temas de comercio bilateral con Estados Unidos, no ser un Presidente democrático es muy difícil obtener muchas de las ventajas de comercio que favorecen al pueblo nicaragüense" expresó el embajador.

Trujillo valoró la resolución de "contundente" y recordó una resolución "parecida" que pasaron en la OEA en el 2018 "en contra del régimen de Maduro, sabemos que no cumplieron los requisitos, en Enero (2019) tuvieron elecciones fraudulentas, y después de esas elecciones ya la OEA no reconoció al gobierno como democrático y legítimo" dijo.

¿Por qué no se declaró la ilegitimidad ya y no pusieron fecha para libertad de presos politicos? preguntamos a Trujillo.

"Tenemos que lograr los votos para apoyar una resolución, si fuera solo una declaración de Estados Unidos estuvieran los presos políticos, estuvieran las fechas bien marcadas, estuvieran todos los requisitos que son importantes para la democracia, pero como cualquier negociación no en todos lados van a conseguir todo lo que quieran, pero que tomen en cuenta que el compromiso con los presos políticos de parte de la OEA y más que nada de Estados Unidos no es negociable, nosotros estamos al lado de los presos políticos, al lado de sus familias, todos deben ser liberados no en una fecha, hoy, todos deben de dormir en su casa esta noche" manifestó el embajador.

Dentro de la caja de herramientas que ha sacado Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega están las sanciones individuales y se continúa valorando la expulsión de Nicaragua del tratado de libre comercio conocido como CAFTA, como parte de las presiones al régimen, "se ha hablado, se ha explorado, creo que es una de las opciones que el Presidnete imagino y el Secretario Pompeo van a explorar" advirtió Trujillo

El embajador reveló que han hablado con funcionarios de Daniel Ortega para que dejen de ser "cómplices", pero no quiso precisar los nombres.

"No vamos hablar de quienes son los funcionarios, pero creo que queda bien marcado los funcionarios que saben que se están violando los derechos humanos en Nicaragua, los funcionarios que han apoyado o se han hecho de la vista larga de no ver lo que está sucediendo en Nicaragua y para nososotros ellos son cómplices como las personas que los están violando y ellos tienen que hacer todo lo posible para que se respeten los derechos humanos se respeten en Nicaragua" argumentó el embajador

¿No descartan sanciones para el Ejercito de Nicaragua y para el propio Daniel Ortega?

"Nosotros no descartamos sanciones para todos los actores en Nicaragua que violan los derechos humanos y violan la democracia, van a ser sujetos de sanciones" adelantó Trujillo.