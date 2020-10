Rosario Murillo señalada por sacerdotes de practicar brujería dice que opositores le sirven al diablo

“Nunca hemos servido al diablo” expresó la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, quien sostiene que Ortega-Murillo sirven al “príncipe” de la paz y el amor. Murillo acusó a la oposición de servir al “diablo”.

La semana pasada, el sacerdote colombiano, Luis Carrillo Carrillo, señaló a Murillo de practicar la brujería "para nadie es ajeno que Rosario Murillo utiliza la brujería, entonces sí son espíritus malignos y es ahí donde a través de este medio exhortó a los obispos que son nuestros pastores, pero también son los apóstoles de Jesucristo nuestro Señor aquí en la tierra, a que hagan un exorcismo aquí en la tierra a que hagan un exorcismo, a que ellos se reúnan en un sitio, no se necesita ir a la Plaza de Chávez como la tienen, se reúnan los obispos con sus exorcistas e inviten al pueblo santo de Dios a realizar ayuno y oración" señaló el sacerdote.

Carillo Carrillo fue expulsado por hacer duras críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las constantes violaciones de derechos humanos en el país.

“No somos delincuentes, no somos forajidos, no somos pirómanos, no somos desalmados, todo lo contrario somos íntegros, como hijos de Dios íntegros y lo repito no me canso de decirlo, no somos delincuentes, no somos forajidos, desalmados, nunca las familias nicaragüenses han trancado el país, nunca hemos impuestos ni obligaciones criminales, nunca hemos servido al diablo, hemos servido a qué príncipe de la paz y el amor”, manifestó Murillo en referencia a la oposición nicaragüense.

En su discurso de odio, Murillo califica a las voces disidentes de “poquititos”, “miserables”, “migajas” “la mayoría queremos paz, queremos bien”, pero a través de la policía sandinista y paramilitares, el régimen de Daniel Ortega, asedia y persigue a opositores en el país.