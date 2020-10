Piero Coen apoyó protestas en Nicaragua en abril del 2018 algo que Daniel Ortega no le perdona

Más de 1,400 manzanas de tierras invadidas por paramilitares desde el año 2018 y ahora un embargo de más de un millón de dólares que ejecuta el boxeador sandinista Román Chocolatito González, son parte de una serie de medidas que ha enfrentado el Grupo Coen, luego que el directivo del Grupo, Piero Coen respaldó con su familia las protestas contra Daniel Ortega en abril del 2018 en Nicaragua.

El 22 de abril del 2018 el empresario se subió a la parte superior de su vehículo alzando la bandera de Nicaragua para celebrar con los manifestantes la revocatoria del decreto de reformas al INSS que anunció Daniel Ortega esa noche. Coen estaba con su familia en la rotonda Jean Paul Genie, carretera a Masaya, lugar donde se concentró una multitud para manifestarse quienes gritaban "pueblo unete, pueblo unete, fuera Daniel, fuera Daniel"

Entrevistado en vivo por el periodista Jackson Orozco de 100% Noticias, Coen dijo "yo creo que los estudiantes y la gente estaban esperando un mensaje un poquito más contundente, está bueno que sigamos haciendo avances y está bueno que continuemos dirigiéndonos al pueblo, pero yo creo que los jóvenes quieren oir otra cosa, quieren oir que ellos no son delincuentes, quieren oir que el pueblo está detrás de ellos, y lo único que no queremos es violencia, eso es todo" dijo Coen.

Y es que Ortega al verse cercado por las protestas durante cinco días decidió retirar las reformas al INSS, pero la violenta represión del régimen ya había dejado 27 muertos y decenas de heridos.

¿Es suficiente derogar las reformas? preguntó a Coen Jackson Orozco, "para la gente no creo que sea suficiente, yo creo que ya pasó más allá de las reformas al INSS y la gente lo que está pidiendo, la gente pide otras respuestas, sino no estarían aqui afuera" respondió Coen.

Una de las manifestantes agradeció al empresario por apoyarlos "yo no soy parte del COSEP y el COSEP no me representa a mi, yo estoy aqui con mi familia apoyándolos a ustedes nada más vine a saludar porque yo siento lo que ustedes sienten" dijo Coen, quien se despidió de la multitud y se montó a su camioneta.

Ortega criticó duramente a los manifestantes y los comparó con pandilleros como los que actúan en el norte de Centroamérica.

"Esto nos obliga a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas. Combatirlas para que no sigan actuando de la forma que actúan, que no se sigan matando entre ellos mismos y que no vayan a asaltar establecimientos", dijo Ortega en la reunión.

Al respecto, agregó que "tenemos que restablecer el orden, nosotros no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo".

Ese día Ortega anunció que invitaría al arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, a una mesa de diálogo.