Médico José Luis Borge denuncia 11 meses y 8 días de asedio policial en su domicilio

El Doctor José Luis Borge denunció a través de 100% Noticias el asedio perpetrado por patrullas de la sancionada policía sandinista que tienen lleva 11 meses y 8 días apostados en las afuera de su domicilio, vigilando quiénes entran y salen de su casa de habitación.

“Seguimos denunciando el asedio a la familia, en la casa de habitación del Dr. José Luis Borge por ser miembro del gremio médico independiente que apoya a la población en sus problemas de salud y sus ansias de libertad, justicias y democracia se sigue dando ininterrumpidamente por parte de la policía sandinista” dijo a 100% Noticias.

Borge ha denunciado que en reiteradas ocasiones los oficiales del régimen de Daniel Ortega, utilizan músicas alusivas al dictador con un volumen bien fuerte con el objetivo de intimidar, así como encender las sirenas de las patrullas estando estacionados en las afueras de su domicilio.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan intimidando a opositores que no están de acuerdo a sus políticas y que han expresado su descontento, razón por las que envía patrullas con oficiales a vigilar cada movimiento e incluso para prohibir la salida de sus propios domicilios. Recientemente el periodista Miguel Mora visitó al fotoperiodista Frank Cortes que denunció que se encuentra en casa por cárcel sin existir una orden judicial.

“Tengo casa por cárcel sin que me hayan mostrado desde el martes hasta el día de hoy una orden judicial y que tal orden diga porque delito tengo casa por cárcel y no me han mostrado ningún documento y no me dejan salir, no puedo poner el pie después de la cuneta” señaló Cortez

De igual manera Flor Ramírez conocida como la señora del Güipil ha denunciado varias veces el asedio en su domicilio pues una patrulla con dos o tres policía se apuesta en frente de su casa de habita impidiéndole incluso salir a la venta a legando que no puede salir por que altera el orden público.

“Cuando yo salí y camine unos 15 metros hacia el norte de mi casa, la policía mujer se acercó y me dijo regrese a su casa usted no puede salir, y yo le dije que, porque no podía salir y que yo iba para la pulpería entonces ella me agarró del brazo e hizo detenerme para que no siguiera avanzando” narró Ramírez a 100% Noticias.