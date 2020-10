Periodista Noel Miranda es amenazado por oficial de la DOEP

El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, denunció que un oficial de la sancionada policía sandinista, quien se identificó como Orlando López, estuvo dedicado a acosarlo y amenazarlo cuando el comunicador se encontraba en las afueras de los Juzgados de Managua, la mañana de este martes. Miranda daba cobertura al juicio del tiktoker Kevin Monzón.

“Dos oficiales de la dirección de operaciones especiales de la policía se acercaron, me preguntaron sobre el trabajo que estamos haciendo como medio independiente y cuestionaron la labor de articulo 66 preguntando que quienes éramos y diciendo que no nos conocían que nunca nos había visto nos decía el capitán” dijo Miranda en declaraciones a 100% Noticias.

Asimismo, el comunicador continuó narrando que esos oficiales procedieron a tomarle fotografías “me rodearon y en ese momento procedí a realizar una transmisión en vivo para evidenciar la situación… al finalizar la transmisión ese oficial que se identificó como capitán de DOEP me dijo que dejara de grabar o que me atuviera a las consecuencias si no lo hacía, que me iba a pesar si seguía grabando” manifestó el periodista de Articulo 66.

Miranda rechazó este acto de asedio en contra de la prensa independiente “es condenable lo único que hacemos es ejercer nuestro trabajo, sin ninguna bandera política, sin ningún partidismo, tratando de ser objetivo en nuestras coberturas” también señala que el oficial le pidió sus datos personales así como la dirección de su domicilio.

La Fundación Violeta Chamorro registra más de 2 mil ataques a la libertad de prensa desde el estallido de abril del 2018. Asedio, amenazas, cárcel, acusaciones judiciales, reparos fiscales son parte de las presiones que impone el régimen Ortega Murillo contra los periodistas y medios de comunicación.