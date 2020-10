Diputados sandinistas aprueban Ley Especial de Ciberdelitos o "Ley Mordaza"

Con 70 votos a favor, 16 votos en contra y cuatro abstenciones aprobaron los diputados sandinistas la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” que busca perseguir y sancionar los delitos cometidos por medio de tecnologías de la información y la comunicación en el país.

“Era necesario legislar para castigar a los nicaragüenses que nos critican” reveló el diputado Maximino Rodríguez del Partido Liberal Constitucional (PLC) en referencia a las declaraciones de uno de los consultados en la comisión.

“Esta iniciativa tiene nombre y apellidos, es para reprimir a quien consideren que el gobierno está yendo por un camino equivocado, por eso la bancada del PLC de acuerdo a Ley Orgánica manifestó un voto razonado en oposición de la iniciativa que va en detrimento de los derechos inalienables del pueblo”, dijo Rodríguez.

La vicepresidenta del parlamento y diputada sandinista Maritza Espinales defendió la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos “estamos en la cuarta revolución, la revolución tecnológica, estamos ante el crimen organizado, estamos ante una violencia social donde el flagelo impacta a la mujer y niñez, acá lo que nosotros estamos haciendo es dándole seguridad a nuestro pueblo, seguridad a nuestra nación. Todos los servicios de nuestro país están automatizados. Orgullosa de estar en este momento histórico, orgullosa de ser oficialista. No estamos pendientes de los vecinos del norte ni del viejo continente”, manifestó.

¿Que alguien me explique? dijo en tono de burla el diputado sandinista José Antonio Zepeda, quien calificó de “placebos” a los diputados liberales por llegar supuestamente a “mentir” “todo lo que dijeron es falso por qué es la característica que han tomado para argumentar lo que no son capaces de discutir (...) placebos vienen acá, se sientan y están ausentes de todas las cosas que se discuten (...) no vienen a trabajar aquí más que estar haciendo presencia (...) mienten quieren seguir la política del nazismo, aquí no veníamos a meterle miedo a nadie”, dijo.

El diputado Wálmaro Gutiérrez señaló que la ley no es para “crear una cacería de brujas” y aseguró que la Ley Especial de Ciberdelitos marca un “hito” en la historia legislativa en el país.

“Tenemos que poner a tono con mucha legislación del mundo que nos lleva la delantera en diversos temas. No solamente están completamente ajenos a la realidad que vive el mundo hoy (...) No viven en este mundo” argumentó Gutiérrez.

Respecto al Artículo 30 que establece Propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. “Quien usando las tecnologías de la información, indique o difunde información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, terror, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días multa”.

Según el diputado sandinista, “una cosa es el concepto información y otra el concepto opinión. No hay una sola palabra que tenga que ver con el tema de la Libertad de Expresión, es un derecho sacrosanto de las y los nicaragüenses no estamos reformando la Constitución, lo que está haciendo esta ley es esta a favor de la información veraz, manipulada, no acceder a la información alterada de los hechos porque la información es la transmisión de hechos, mientras la opinión es lo que yo pienso acerca de lo que veo son dos cosas completamente distintas. Hay que ser serios, responsables cuando opinen sin ofender ni descalificaciones”, expresó.

El diputado sandinista Carlos Emilio López también defendió la aprobación de la Ley “No más amenazas por los medios electrónicos digitales o cualquier otro medio de comunicación, nunca más odio en las redes sociales. Con esta ley se acabaron las amenazas de que te vamos a quemar la casa, le vamos a prender fuego a tus hijos, ya sabemos dónde estudian tus chavalos los esperamos afuera del colegio los vamos a secuestrar y los vamos a matar, todo por medio de las redes sociales, ya no se va a permitir que un programa de comunicación masivo se llame con odio poseído por el espíritu de la violencia a cometer delitos como asesinatos, a quemar vivos ser humanos, incitando a la destrucción de edificios público. Lo que no existe a partir de esta Ley es la libertad para llamar al cabo a la violencia y la destrucción de la paz y la estabilidad y la tranquilidad del bien común y la espiritualidad”, dijo López.