Denuncian ante CPDH toma ilegal de alcaldía de Wiwili Jinotega

Funcionarios de la alcaldía de Wiwili Jinotega se presentaron a las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH para denunciar la toma de la Alcaldía por parte del partido del régimen de Daniel Ortega.

Alba Marina Cárdenas Secretaria del Concejo Municipal de la alcaldía de Wiwili, Jinotega denunció que “se ha cometido una barbarie con el pueblo de Wiwili Jinotega, con las autoridades que hemos estado en la dirección de esta alcaldía, este proceso inició el 10 de junio del año 2020 con la suspensión de la alcaldesa municipal por no haber podido pagar una millonaria deuda de 16 millones 611 mil 815 córdobas con 81 centavos de 36 ex trabajadores que renunciaron a la alcaldía” explicó Cárdenas.

Además señala que “ha sido de imposible cumplimiento esta sentencia ya que el presupuesto de la municipalidad de la alcaldía es de 11 millones y nos fue ordenada a pagar en un término de tres días con esto inició el proceso penal de la alcaldesa el cual fue suspendida por un término de dos años con una multa de 100 mil 100 córdobas… como lo manda la ley asumió la alcaldía el vicealcalde y el día 7 de septiembre la jueza también le notificó para que pagara el la millonaria deuda en un termino de 3 días, lo que era de imposible cumplimiento porque no tenemos esa cantidad de dinero para pagar esa deuda” manifestó la Secretaria del Consejo Municipal.

El vicealcalde elegido por el voto de los ciudadanos de Wiwili Jinotega también fue suspendido de sus funciones por la jueza el pasado 5 de octubre pese a que este presentó una propuesta de pago en un plazo de 3 años la cual no fue respondida por las autoridades.

De igual manera dio a conocer que el pasado 25 de octubre la jefa de la bancada sandinista Blanca Nely Cerda convocó a sesión extraordinaria al Consejo municipal y solo estaba invitando a los concejales suplentes del PLC y no a los concejales propietarios, "como lo dice la ley ella no está facultada para convocar a sesión, razón por la que el partido orientó a la bancada que no se hicieran presente, la bancada no se presentó y entonces ellos se reunieron en la calle y ellos nombraron a la ingeniera Helen Toruño como alcaldesa y al señor Miguel Guerrero como vice alcalde” señala Cárdenas.

Por su parte Roberto Herrera también miembro del consejo municipal de Wiwili Jinotega mencionó que “lo que se está viviendo en Wiwili es un acto ilegal, ilícito y es indignante también, señalamos esto porque de la manera más arbitraria se está usurpando la municipalidad e Wiwili que llevó a Reyna Hernández y a Manuel Blandón como alcaldesa y vice alcalde a una victoria bajo la bandera del partido PLC” dijo Herrera.

Para el doctor Marcos Carmona de la CPDH “es indignante como este gobierno pisotea la voluntad popular, un gobierno municipal que fue electo por la vía del voto ciudadano cómo un grupo está rompiendo ese orden que es la institucionalidad, nosotros estamos claros que en este país no hay Estado de derecho, estamos claros que no hay institucionalidad es lo que estamos viviendo esa falta de respeto a las leyes”.