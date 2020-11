La tormenta tropical Eta se convirtió este lunes en huracán de categoria 1 a las 4 de la madrugada de este lunes, confirmó el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que el centro de Eta se acerque a la costa noreste de Nicaragua el martes temprano. Los vientos máximos de Eta son de 65 nudos o 75 millas por hora.

El Centro Nacional de Huracanes precisó en el Aviso 7A que el avión casa huracanes constató que "Eta se encuentra fortaleciéndose rápidamente. Se esperan marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos que causen daño, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en partes de América Central".

"Un movimiento más lento hacia el oeste-suroeste para esta tarde y continuando hacia Martes. Se prevé que el centro de Eta se mueva más hacia el interior sobre el norte de Nicaragua hasta la madrugada del miércoles. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 75 mph (120 km / h) con rachas más fuertes. Se espera un fortalecimiento, posiblemente rápido hasta la madrugada del martes, y Eta podría ser un gran huracán cuando toque tierra" indica el Centro Nacional de Huracanes.

Hurricane #Eta Advisory 7A: Air Force Reserve Hurricane Hunter Aircraft Finds Eta Quickly Strengthening. Life-Threatening Storm Surge, Damaging Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc