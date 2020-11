Casas destruidas, albergues sin comida y calles intransitables reportan pobladores en Bilwi, tras paso de huracán Eta

Al menos dos albergues que se ubican en Bilwi, Puerto Cabezas en el Caribe Norte, los refugiados se encuentran sin alimentos y las autoridades municipales no responden para atender las necesidades de los pobladores.

“Vamos a poner a caminar una cocina porque he pasado por dos albergues y no han llevado comida, no sé cómo lo están organizando, llamo al alcalde no contesta para que me diga ¿quién coordina? para que nos diga ¿cómo podemos ayudar?”, informó a 100%Noticias una fuente que pidió el anonimato.

Según la fuente, muchos pobladores empezaron a salir de los albergues “emocionados de los que hemos vivido, empezaremos a ver la solidaridad,mucha gente se ha ofrecido, vamos a ver cómo vamos canalizando la ayuda según las necesidades. Ya estamos saliendo parece que muertos no hay”, dijo.

#LoÚltimo La gente abandona refugios en Bilwi van a recuperar lo poco que quedó de sus casas/ Fotos enviadas por Rafael Bernard/ Detalles en https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/VLGrjFazwm — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) November 4, 2020

El activista del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cedhjucan), José Medrano Coleman, informó a 100%Noticias que varias viviendas se encuentran anegadas, destruidas y otras con daños parciales principalmente por el desprendimiento de techos.

“La situación actualmente se está despejando, hay una tensa calma, las familias empiezan a salir de los albergues buscando sus casas, algunos la encuentran intacta, otros sin techos, algunas casas sin algunas maderas y otras destruidas totalmente, es el panorama ahorita en Puerto Cabeza”, explicó Coleman.

Tras el paso del #HuracánETA: desolación y tristeza.



Las autoridades ahora deben evitar la escasez de alimentos y agua, así como brotes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en los próximos días.



También un buen Plan de Riesgo en un nuevo Gobierno. #SOSNicaragua pic.twitter.com/gbMazM6I3o — Josué Garay (@SoyJosueGaray) November 4, 2020

El activista reportó que algunas calles de Puerto Cabezas se encuentran intransitables debido a que muchos árboles fueron arrancados por las fuertes ráfagas de vientos del huracán Eta.

“árboles caídos todos los árboles frutales como mango, palmeras de coco caídas. La subida del mar inundó totalmente las casas que estaban a orillas del mar esa es la situación actual”, reporta.

🔴Asi quedó una Iglesia de Sandy Bay tras impacto de #HuracanEta video de Fresly García https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/b0tCdrOdRN — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) November 4, 2020

Al menos 30 mil familias fueron evacuadas y ubicadas en 48 albergues por el ingreso del Huracán Eta al país.