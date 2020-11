Exgobernador de Puerto Cabezas denuncia engaño, desinformación e irresponsabilidad del régimen de Daniel Ortega en emergencia de huracán Eta

El exgobernador Francis atendió la emergencia del huracán Félix que ocurrió en el año 2007

El exgobernador de Bilwi Reynado Francis denunció la irresponsabilidad del régimen de Daniel Ortega en el manejo de la emergencia del Huracán Eta que devastó la costa caribe norte de Nicaragua.

Francis señaló que hubo desinformación del régimen, recordó que Sinapred y el Ineter desinformaron al decir que el huracán tocaba tierra entre las 10 de la noche del lunes y 2 de la madrugada del martes, "después dijeron a las 4:30 am (martes) ya tocó tierra, entonces la gente se confió" y el "huracán tocó a las 1 y pico de la tarde y fue duro para la gente que ya estaban cansados en centros de albergues sin comida, sin agua, sin frazadas, sin responsable que estuviera vigilando, entonces es irresponsabilidad" criticó Francis en declaraciones brindadas a Georgina Vargas, corresponsal de Voces en Libertad/Voces Unidas.

El exgobernador se mostró preocupado por comunidades como Karawala, Haulover, Wounta, Walwasikaa, Prinzapolka, Layasiksa, "nadie sabe porque todos están en sus casas" en referencia a trabajadores regionales, municipales y de gobierno central.

El exgobernador Francis atendió la emergencia del huracán Félix que ocurrió en el año 2007 y ahora fuera de la administración pública observa que este huracán pasó más de 24 horas en su paso destructor en medio de la gran "confusión" y "desinformación en cuanto a la preparación, pues se dijo que estaban preparados, pero por experiencia que vivií hace 13 años, aquí la gente no estaba preparada, mas bien los trabajadores de instituciones se metieron en sus casas y esto es un hecho lamentable".

"Yo hago ese llamado que asuma la responsabilidad de estado, que dejen de engañar a la gente, ahora que "el buen gobierno" haga el trabajo" reclamó el exgobernador quien reiteró que en los albergues "no contaban con colchón, habían niños en el suelo, personas de la tercera edad, no había nada, no había comisión de médicos del gobierno regional municipal, son días que la gente está sin comer".

La colega periodista Georgina Vargas mencionó en su reporte que extraoficialmente conocen que hay víctimas mortales por Eta. La ciudad de Bilwi quedó bastante afectado, los cayos miskitos no hay ni una casa en pie, algunos dueños "se quedaron como celadores (cuidadores) y se desconoce si están vivos.