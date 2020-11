Monseñor Báez: "es más fácil escondernos en la comodidad de nuestro egoísmo que correr el riesgo de amar y dar"

Monseñor Silvio Báez, Obispo auxiliar de Managua, se refirió este domingo a la parábola de los talentos y señaló que “sabemos que es más fácil escondernos en la comodidad de nuestro egoísmo que correr el riesgo de amar, de dar y de compartir. Sin embargo, cuando escondemos lo que somos y tenemos, nos arriesgamos a perderlo todo. Sabemos que es más fácil escondernos que dar la cara para comprometernos en favor de la justicia y el respeto a los derechos humanos” señaló el religioso.

Asimismo, recalcó en referencia al sirviente que escondió el talento dado por su amo que “es más seguro escondernos, ver hacia otro lado y callarnos para no tener problemas. Sin embargo, escondiéndonos y callándonos no seremos más felices y no ayudaremos a mejorar el mundo. Cuando enterramos lo que hemos recibido, cuando enterramos lo que somos y tenemos, enterramos la propia vida” dijo Báez.

De igual manera relacionó los hechos ocurridos recientemente con las personas damnificadas producto a los desastres naturales e impactan a las poblaciones que son olvidadas.

“El planeta sufre por el abuso de la naturaleza, los pobres son olvidados y relegados, los poderosos se imponen sobre sus pueblos con arrogancia y violencia. Y, ¿qué estamos haciendo nosotros? Los bienes de la tierra se quedan en unas pocas manos codiciosas mientras la inmensa mayoría de la humanidad vive en la miseria, la sociedad se degrada por falta de valores auténticos, tanta gente sufre a nuestro alrededor. Y ¿qué hacemos?, ¿qué hago?, ¿qué estoy haciendo yo? La tentación de la indiferencia es grande. La comodidad de cruzarnos de brazos y vivir nuestra vida sin complicarnos, es un riesgo permanente. Pobre de nosotros si enterramos el talento. Es la mejor forma de vivir una vida estéril, pequeña y sin horizonte” manifestó Monseñor Báez.