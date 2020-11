Muro del ojo occidental del huracán Iota está sobre Nicaragua

El Centro Nacional de Huracanes informó que el ojo del huracán Iota se encuentra en Nicaragua con vientos de 75 kilómetros por hora.

“A las 700 PM EST (0000 UTC), el ojo del huracán Iota se encontraba cerca latitud 13,6 norte, longitud 83,0 oeste. Iota se mueve hacia el oeste cerca de 9 mph (15 km / h), y este movimiento general se pronostica a través de la recalada. Después de tocar tierra, de oeste a oeste-suroeste se espera movimiento”, indica el boletín número 14.

Hurricane #Iota Advisory 14A: Western Eyewall of Category 5 Iota is Over Nicaragua. Catastrophic Winds, Life-Threatening Storm Surge, and Torrential Rainfall Occurring in Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc