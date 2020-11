Unidad Sindical Magisterial demanda suspensión de clases por emergencia del huracán Iota

9:59 a.m.

La unidad sindical Magisterial urgió al régimen de Daniel Ortega a ordenar la suspensión de las clases de manare inmediata al menos por tres días debido a la situación que se vive en el país por la emergencia del Huracán Iota que impactó en el territorio nacional.

“La unidad sindical Magisterial hace un urgente llamado al gobierno para que gire instrucciones al Ministerio de educación a suspender las clases de inmediato y al menos por tres días mientras pase la emergencia del Huracán Iota. Consideramos que la no suspensión de clases en estos momentos es arriesgar la salud y vida de los estudiantes” manifestó Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial.

Al mismo tiempo cuestionó la propaganda que hace el régimen de Daniel Ortega de ser un gobierno cristiano y solidario, “si se hacen tanta propaganda de lo cristiano y solidario que son, no deben de exponer a la comunidad educativa al peligro, aunque los padres de familias son los que deciden en enviar o no a sus hijos a los centros escolares, no así los maestros que obligatoriamente están asistiendo bajo amenazas de ser despedidos” manifestó Rodríguez.

De igual manera la unidad sindical Magisterial menciona que los docentes que no asistieron el día de hoy por motivos de enfermedad, están siendo llamados por los directores de los centros públicos para obligarlos a llegar, y critican que esas acciones son inhumanas.