San José de Bocay, Jinotega incomunicado por crecida de río

La crecida del río Bocay por el sector de la comunidad de la Camaleona, impidió que varias personas de dicha localidad circularan al otro extremo para llegar al pueblo de San José de Bocay que permaneció incomunicado.

San José de Bocay es un municipio del departamento de Jinotega ubicado a 286 kilómetros de la capital Managua, por su posición es una de las zonas de la trayectoria del huracán Iota, convertido a tormenta tropical que busca su salida a Honduras.

"Ahorita estamos alarmados, por el peligro que tenemos, esto hasta ahora lo miro, cuando el huracán Juana no miré esta llena de los puentes. Llovió toda la noche, ahorita está bajando como una vara", comentó Rafael Arauz Pineda al periodista Eduardo Montenegro de NOTIMATV.

El pastor evangélico, Ricardo Zamora, de la Iglesia Nueva Luz de la Camaleona, manifestó "estuvimos en un momento bastantes desesperados, llegó hasta la pastoral, ahorita van bajando, esperamos que se calmen" e indicó que a eso de las cuatro de la tarde de este martes el nivel de las aguas bajaban y caía menos lluvia "esperamos en el Señor que no siga lloviendo más. No sabemos como está Bocay, Ayapal, acá no tenemos teléfono y luz no hay, estamos incomunicados" expresó con preocupación.