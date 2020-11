Tragedia en Carazo: niños dormían cuando fueron arrastrados por corrientes, otros familiares aún desaparecidos

Felisa Aguilera, abuela de los hermanitos que fallecieron ahogados, producto de las fuertes lluvias causadas por Iota, en La Conquista, Carazo, relató que las autoridades le informaron que ellos se encontraban dormidos mientras ocurrió la tragedia, informó Radio Stereo Romance.

La niña Daniela Umaña Rodríguez, cumpliría 8 años en el mes de diciembre, su hermanito Oscar David Umaña cumplió los cinco años el pasado trece de octubre. A la abuela le notificaron que encontraron los cuerpos de los niños al mediodía de este 17 de noviembre.

“Supuestamente dice que ellos no se dieron cuenta, la llena los agarró dormidos, la casa desapareció”, dijo Aguilera.

También indicó “A mi me avisan que los dos niños se habían ahogado, y al que habían hallado era a la niña, al niño no lo habían encontrado cuando eran las 11 y 30 y cuando eran las 12 me dijeron que ya la habían encontrado”.

Doña Felisa señaló que “hay otra tía que no la encuentran, y que está ahogada con otras dos niñas, familiares de él.

Los padres de los menores son Oscar Danilo Umaña, secretario político de la zona, y Fátima Rodríguez, no están entre las víctimas, según conoció la radioemisora Stereo Romance.

Entre las personas que daban como desaparecidas y que presumen estén muertas están: Luz María Chávez Umaña, Juana Elena Canales Chávez, de 20 años, Yahoska Canales, de 12 años, María José Canales Chávez, de nueve años.

Esta tragedia ocurrió en la comunidad La Piñuela, en el municipio de la Conquista, en el departamento de Carazo.

Según el reciente informe del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) IOTA ya no se encuentra en Nicaragua, pero sí continuarán las lluvias. Iota es una depresión Tropical ahora ubicada en El Salvador.