Preferencias políticas imperan a la hora de entregar zinc denuncian damnificados en Bilwi

Decenas de pobladores del barrio El Muelle en Bilwi, realizaron largas filas por varias horas para acceder a los planes techos que envió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a una de las zonas más devastadas por el huracán Eta y Iota en el caribe norte del país.

En una cobertura, el reportero Adonis Miranda de Nicaragua Actual reportó que algunos ciudadanos se quejaron debido a que no figuran en la lista de beneficiarios, a pesar que fueron incluidos en el censo que realizaron funcionarios sandinistas en la zona.

“No aparecemos en la lista, nosotros somos los afectados, mi casa se me dañó en el primer huracán y aquí estoy no me quieren resolver, a lo que no se les dañaron le están dado y ahora dicen supuestamente hay una segunda lista, estoy aquí desde las 4:00 a.m, estoy sin casa, sin comida ni agua nosotros no somos animales, somos gente, que nos entreguen hoy si nos van a entregar sino entonces que lo agarren”, dijo molesta la pobladora.

Ana Olivia manifestó su molestia debido a que tampoco aparecía en la lista y llamó al régimen Ortega-Murillo a entregar paquetes de alimentos a los afectados por los fenómenos naturales “al gobierno no estamos pidiendo solamente láminas de zinc que nos apoyen aunque sea con una semana de comida, ahorita nosotros no estamos trabajando, nadie está trabajando, nosotros vivimos de la pesca, cuando la pesca no trabaja aquí no hay nada, no sabemos cuándo vamos a estar bien, sólo Dios lo sabe, que el gobierno se ponga la mano en la conciencia aunque sea algo que nos apoye porque tenemos niños, en el muelle nosotros tenemos problemas con el agua que nos apoyen con agua”, dijo angustiada la pobladora.

LEER MÁS: Damnificados reclaman por alimentos, hay 7 mil familias en albergues según Rosario Murillo

Según la ciudadana, hay pobladores que hicieron filas por horas y al ingresar no estaban en la lista y denunció preferencia política “mucha familia que no le sale el nombre y la casa están caídas, hay personas que no saben y pasan horas y horas haciendo fila y cuando entran no les entregan nada y les dicen hasta la segunda remesa. Los misquitos tenemos la maña de no hablar y no quejarse, yo me quejo porque estoy diciendo la verdad”, manifestó.

El régimen sandinista entregó 15 láminas de zinc por familia, pero no todos los damnificados fueron beneficiados.

LEER MÁS: FMI aprueba préstamo al régimen de Daniel Ortega por 185.3 millones de dólares

Ayer, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo explicó que entregarían planes techos en la zona “En Bilwi 11,250 planes techos a familias en el barrio el muelle, 11,250 láminas de zinc distribuidas así, en el Barrio El Muelle 330 familias, Barrio Thelma Morales 150 familias, Barrio El Cocal 250 familias. La Comisión especial donde también hay muchos promotores solidarios para servir a las familias”, detalló.