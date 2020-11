Tiktoker Kevin Monzón denuncia a medio oficialista de montarle campaña de difamación

El tiktoker kevin Monzón, quien hace sátira de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció en 100% Noticias que sigue siendo blanco de ataques en su contra, esta vez de medios oficialistas como canal 8, cuyo director es el hijo de los dictadores Juan Carlos Ortega.

En una publicación en sus redes Monzón mostró un pantallazo de una noticia del medio oficialista donde publicaron su fotografía con el titular "Taxista asegura que un joven lo acusa a traves de un perfil falso en redes sociales", algo que Monzón considera es una fakenews.

Siguen la noticias falsa y la mala informacion, en mi contra, medios oficialista de la dictadura #NomevanAcallar pic.twitter.com/wApqYkiKXe — Kevin Monzón (@KevinMonzn11) November 26, 2020

"El régimen con sus violaciones a la libertad de expresión, me quiere hostigar y hacerme juicio, no me van a callar, yo sigo haciendo sátira en contra del gobierno. Es algo que quieren manipular, por eso hice esa denuncia en los derechos humanos, me están violando mi libertad de expresión" denunció Monzón.

El joven quien fue absuelto de una acusación por supuestas amenazas a un taxista indicó que "canal 8 está comenzando una campaña de difamación en mi contra de que yo acusé en redes sociales a un taxista, el taxista dice que yo lo abordé por el sector de Cristo Rey y dice que ya me había visto porque vivía en Villa Venezuela y la verdad es que yo no vivo ahi, vivo en el Dimitrov, quieren perjudicarme" reclamó.