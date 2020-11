Concejales y policías sandinistas agreden a concejal Francisco Zepeda de CxL

11:15 a.m.

Concejales sandinistas de San Pedro del Norte, Chinandega, agredieron a golpes al concejal Francisco Zepeda del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), por acusarlos de corruptos.

En una entrevista a Boletín Ecológico, Zepeda expresó que tras la agresión que sufrió a manos de concejales sandinistas se refugió en una propiedad privada, pero la policía lo llegó a sacar a golpes para llevárselo detenido “yo salí de la reunión tras ser golpeado, pero el alcalde parece que llamó a la policía, quienes me siguieron hasta una propiedad privada donde yo me había metido, De ahí me sacaron a golpes y esposado”, manifestó.

LEER MÁS: Cardenal Brenes: Obispos evaluarían participación en tercer diálogo con Daniel Ortega

Según Zepeda, antes de ser liberado, un jefe policial le advirtió que no denunciara los hechos y que supuestamente Medardo Mairena tenía millones "Yo les dije que no me interesa pues tengo claro que el Movimiento Campesino lucha por la libertad de Nicaragua".

LEER MÁS: Periodista Eduardo Montenegro denuncia "ataque frontal" de fanáticos sandinistas a Notimatv

En redes sociales circuló un vídeo que registra la agresión que sufrió Zepeda de parte de Yelba Corrales y Marvin Olivero. La víctima es integrante del Movimiento Campesino.