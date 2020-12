Concejal de CxL denuncia destitución ilegal, agresión física y verbal en CPDH

El concejal del partido Ciudadanos por la Libertad, (CXL) Francisco Zepeda, denunció por agresión física y verbal, así como por la destitución ilegal a concejales sandinistas en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

En la CPDH, Zepeda denunció a los concejales sandinistas de San Pedro del Norte, Chinandega por destituirlo verbalmente sin realizar el debido proceso de desafuero en su cargo.

“Empezó la sesión le pregunté a la presidenta del concejo Yelba Corrales por qué le mandaba la invitación a mi suplente, si yo era el concejal propietario, entonces ella me dijo que no estaba acreditado, que me habían destituido, me destituyeron ilegalmente y lo hicieron verbalmente con el alcalde y con algunos concejales de parte del régimen sandinista”, expresó Zepeda.

Tras la destitución, Zepeda fue agredido por Yelba Corrales y Marvin Olivero “cuando ellos se dan cuenta que estoy haciendo Facebook Live me quieren quitar el celular, el alcalde llamó a la policía, la idea era eliminar el video pero ahí está grabado la golpiza que me habían dado, yo le estoy diciendo que me dé explicación, ella empieza a golpearme, agredirme verbalmente, olivero me golpeó con una botella de vidrio, sino hubiera grabado estuviera preso”, manifestó.

Karla Sequeira, abogada de la CPDH informó que están analizando la denuncia y realizarán todos los procedimientos para evitar la destitución del cargo y denunciarán por agresiones verbales y físicas a los funcionarios involucrados en la golpiza contra la víctima.

“A simple vista logramos observar que existen graves violaciones al debido proceso, puesto que se ha violentado el procedimiento para una debida destitución. Estamos realizando las diligencias para interponer un recurso de amparo para equiparar o aminorar el impacto de la destitución como concejal, vamos a interponer una formal denuncia ante la Policía Nacional por agresiones verbales y físicas que ha sido víctima”, dijo Sequeira.