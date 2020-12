Thelma Montenegro sigue demandando justicia por el asesinato de sus cuatro parientes, entre ellos su esposo, a quien mataron por negarse ser parte de los paramilitares en Jinnotega.

En Nicaragua todos se preguntan ¿por qué el recrudecimiento de la represión hacia la familia Montenegro de Wiwili, Jinotega? además de ser opositores al régimen de Daniel Ortega, surge otra respuesta y es que también les quieren quitar las propiedades, según Thelma Montenegro, quien ha sido una de las caras visibles en denunciar la persecución a su familia que ha dejado cuatro muertos y dos presos políticos.

"El régimen, la policía y paramilitares quieren disponer de nuestras propiedades y están disponiendo de nuestras propiedades y eso explica mucho los allanamientos y explica mucho la persecución porque ellos quieren que nos salgamos de nuestras propiedades, ese es el mensaje que estoy captando" dijo Montenegro a 100% Noticias

Recordó que en la propiedad de su hermano Enoc Montenegro, la policía sandinista, paramilitares y estructuras políticas de las comunidades allanaron "una fuente de agua y quieren quedarse con esa fuente de agua". Estos hechos fueron hace seis meses, justamente cuando capturaron al joven Oliver Montenegro.

Otro indicio del por que los hostigan y persiguen son los "insultos" que según Thelma les hizo la policía esta semana cuando llegaron a allanar la casa de su padre y que los mantuvieron como "rehenes" durante dos horas y "demasiados insultos respecto a las 2 mil manzanas de tierra de las que somos dueños como familia".

La persecución a esta familia fue condenado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien se pronunció el pasado 30 de noviembre "exigimos protección y garantías para la familia Montenegro asediada por la policía en Wiwilí, Jinotega en Nicaragua".

Thelma Montenegro exige justicia en asesinato de su esposo quien rechazó oferta de ser paramilitar

Thelma Montenegro continúa demandando una investigación del asesinato de los cuatro miembros de su familia, entre ellos su esposo Francisco Blandón Herrera, asesinado el 27 de agosto del 2019.

Blandón Herrera era militante sandinista, pero lo declararon "traidor" por negarse a entrenar a paramilitares para la operación limpieza.

"Mi esposo fue llamado a ser parte de ese grupo y mi esposo se negó, porque mi esposo le dijo a Leónidas Centeno (alcalde de Jinotega) que él era un revolucionario de corazón que ya había construido revolución y que ellos habían destruido su revolución, así que lo dejaran en paz poque quería trabajar, entonces a partir de ese momento fue decretado como traidor de la revolución, esas son las palabras que le dijo Leonidas Centeno "sos un traidor de la revolución" reveló doña Thelma.

Agregó que "cuando lo llamaron a ser parte de ese grupo, le estaban encomendando la misión de entregar a mis hermanos y entre ellos estaba Dorling Antonio, que tenía que entregar a Enoc y a Noé quien es mi otro hermano que está en el exilio, le dieron esos tres nombres. Por eso mi esposo llegó a mi casa a decirme "hijita, poque así me decía, dígale a sus hermanos que huyan porque los quieren matar y me dió todos los detalles".

Thelma señaló a su excuñado, el "paramilitar" y "concejal sandinista" Juan Ángel Blandón Herrera de apropiarse de una parte de las propiedades que Montenegro había construido junto a su esposo, a quien no le permitieron darle cristiana sepultura, el cuerpo le fue "arrebatado" en ese momento de dolor.

"Este paramilitar Juan Ángel Blandón, este paramilitar y sus allegados me arrebataron el cuerpo de mi esposo, yo fui agredida por un gurpo de fanáticos en la morgue del hospital de jinotega, ahi me quedé yo con el ataúd vacío, esperando que me dieran el cuerpo de mi esposo para darle cristiana sepulturo...este paramilitar me arrebató el cuerpo de mi esposo para ir hacer culto satánico" denunció Montenegro.

Entrevistado por medios oficialistas Juan Ángel Blandón Herrera, dijo que no fueron "paramilitares" quienes mataron a su hermano, esposo de Thelma y destacó que era "combatiente histórico del FSLN que inició en el batallón 6011, tenía 40 años de lucha en nuestro partido".

"Nos sentimos realmente consternados en la forma que estos sicarios asesinaron a mi hermano y tratan de tergiversar toda una información (...) mi hermano era un verdadero combatiente histórico del FSLN y no ha sido asesinado por lo que ellos llaman por grupos paramilitares, eso es muy falso, ellos tratan de tergiversar las informaciones para confundir a nuestro pueblo" y aseguró que esperaría que lapolicía hiciera su trabajo "tenemos a la policía más eficente de latinoamerica, van a dar con los culpables y se hará justicia para que se aclare y estos medios, se les de a conocer los resultados de esta investigación y de esta forma desmentir una vez más, de decir que es el Frente sandinista que los está asesinando" manifestó Juan Ángel Herrera en agosto del año pasado.

La denunciante relata que días después del asesinato de su esposo su finca fue allanada "por un grupo de miembros del Ejército, 8 miembros del Ejército llegaron a mi finca en el mismo vehículo de mi esposo y me robaron descremadoras, motosierras, motobombas, todo equipo de herramientas que nosotros utilizamos para trabajar en una finca".

Indicó que recorrió todas las estaciones policiales de Jinotega, y la referían de oficina en oficina hasta que llegó a la del Comisionado Marvin Castro, pero solo una asesora o asistente la atendió "le narré, le dije toda la arbitrariedad, el calvario que estaba sufriendo y a mi se me ignoró, no se me recibió ningun tipo de denuncia"