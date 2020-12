El joven Dorling Montenegro fue presentado ante el juez, Carlos Molina, del Distrito de audiencias de Jinotega, donde el Ministerio Público lo acusó de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego y obstrucción de funciones agravado.

Entre las víctimas figuran tres oficiales de la sancionada policía sandinista de Wiwilí, Jinotega. Las supuestas víctimas son Marlon Matey Centeno, Fausto Herrera Palacios, jefe de la estación policial de Wiwilí, y Mario Alberto Sáenz.

"Hablé con Dorling antes de la audiencia y después de la audiencia y él me dijo que no lo habían golpeado, se le vió una parte negra en la mano, cerca donde le ponen las esposas. Pero él me explicó que había sido producto de un accidente de una moto, me dijo que no lo han torturado y solicité que lo revise medicina legal" dijo en un mensaje a 100% Noticias el abogado defensor Mynor Curtis, del Centro nicaragüense de derechos humanos, CENIDH.

Curtis manifestó al judicial que Montenegro había estado detenido ilegalmente, "el juez admitió que estuvo ilegalmente detenido, pero dice que de conformidad a la ley 952, la que mandata que este tipo de delito se tiene que ventilar únicamente en prisión preventiva se le ordenaba prisioó preventiva y a partir de la audiencia estaba legalmente detenido" así le respondió el judicial.

Leer más: Policía sandinista allana y catea casa de familia Montenegro en Wiwilí, Jinotega

El abogado informó que en la relación de los hechos, la fiscalía dice que los oficiales de policía, identificados como víctimas, llegaron a un bar por una denuncia contra unos jóvenes y que portaban armas de fuego.

"Cuando llegaron dos personas que estaban con él (con Dorling) en un bar salieron en carrera y que supuestamente Dorling sacó un revolver y les disparó. La información que tuve de Dorling es que él ni siquiera se movió del asiento donde estaba, él nunca ha disparado, no tenía ningún arma de fuego pero sí me manifestó que le habían dicho los policías que detrás del lugar donde él estaba encontraron una pistola" manifestó el doctor Curtis.

Siga leyendo: Policía secuestra al opositor Dorling Montenegro, sigue persecución a su familia

El judicial Carlos Alexis Molina, tras admitir la acusación fijó la audiencia inicial para el 17 de diciembre a las 9:35 de la mañana.