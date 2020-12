El periodista Carlos Fernando Chamorro, considera que el régimen de Daniel Ortega demostró nuevamente este lunes que no tiene voluntad de regresar los medios confiscados 100% Noticias y la redacción de Confidencial, Esta Noche, Esta Semana y Niú.

Chamorro fue expulsado por la Policía de la acera de su redacción que desde hace dos años está ocupada por fuerzas antimotines. Carlos Fernando realizaba esta mañana una conferencia de prensa para reclamar la devolución de su edificio, así también para ratificar que en Nicaragua hay un estado policial y una muestra de ello es la agresión de la cual fue víctima junto a su esposa Desiré Elizondo, la defensora de Derechos Humanos doctora Vilma Núñez del Cenidh y los periodistas Arlen Cerda y Juan Carlos Bow.

"Y no aguantaron 15 minutos de libertad. El Estado no pudo soportar que un grupo de periodistas nos reuniéramos como personas libres a reclamarle al Estado por el ejercicio de nuestra libertad, aparecieron los antimotines en tropel a golpearnos, a sacarnos del lugar. ¿Qué lograron? lograron simplemente confirmar que el estado policial también está colapsando, no soporta la posibilidad que en Nicaragua los periodistas ejerzamos la libertad de manera abierta" dijo Chamorro en entrevista con Lucía Pineda Ubau.

Carlos Fernando, hijo de la expresidenta Violeta Barrios y de mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, considera que el régimen mostró "debilidad" ante la fuerza bruta policial, "yo vi la debilidad de Daniel Ortega que no puede gobernar este país, si no es por la fuerza".

Sobre la devolución de las redacciones de 100% Noticias y Confidencial, Chamorro no cree que el dictador regrese lo robado.

"Yo creo que la dictadura tomo una decisión cuando ocupó estos medios, cuando los encarceló a ustedes en un acto de mayor brutalidad incluso porque representó la criminalización del periodismo. Yo pienso que no está en la agenda del régimen eliminar, suspender la censura y devolver los medios confiscados, nunca ha estado" analizó Chamorro.

Pero en medio de este panorama que se ve negro en cuanto a que se incrementa la represión, Chamorro valora que se ha recuperado libertades con el ejercicio activo de la prensa independiente.

"Nosotros nos hemos ganado esos espacios, hablo por Confidencial, Esta semana, por 100% Noticias. Nosotros cada día estamos recuperando la libertad en el momento que hacemos periodismo (...) ellos tienen ocupados fisicamente nuestra redacción, ellos se robaron computadoras, equipos de televisión, editoras, imponen la censura, pero nunca han podido ni confiscar el periodismo, ni confiscar el pensamiento crítico, ni matar la verdad" reiteró.