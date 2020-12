Diputados sandinistas aprueban Ley que inhibe a cargos de elección popular a opositores que consideren "golpistas" y "terroristas"

Con 70 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones los diputados sandinistas aprobaron el proyecto de Ley "Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz", la cual persigue e inhibir a cargos de elección popular a opositores que la dictadura considere "golpistas" y "terroristas".

"Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que formente o inste a actos terroristas, que menoscaben la independencia, la soberania, la autodeterminación y que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular", indica la iniciativa aprobada.

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Adilia Salinas, llamó a los diputados sandinistas a “reflexionar” y ser parte de la solución y no del conflicto.

“La Constitución Política habla de ser libre, la justicia y el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, debemos reflexionar estamos a tres días del nacimiento del niño Jesús. En momento de crisis debemos ser parte de una solución y no del conflicto, se habla de terrorismo, organizaciones criminales como han calificado a los opositores en el país”, dijo Salinas.

Asimismo, el diputado liberal Maximino Rodríguez señaló que la iniciativa no tiene nada “urgencia”, por lo cual consideró que era necesario crear una comisión para analizar el proyecto de Ley.

“La iniciativa no tiene nada de urgencia, sobre todo una iniciativa que discrimina a los nicaragüenses por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante. Una iniciativa que va en contra de la supremacía de leyes, (...) esta iniciativa viola los artículos constitucionales 25, 26, 27, 29, 32, 48, 50 y 51 de la Constitución Política. La democracia necesita esa diversidad de pensamiento, en consecuencia la iniciativa no tiene absolutamente nada que ver porque lo que pretenden ustedes es dividir a los nicaragüenses, simplemente porque no piensan con ustedes los llamo a la reflexión”, manifestó Rodríguez.

El Jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro defendió la aprobación de la Ley "No más intento de golpe de estado que traiga muerte y dolor a Nicaragua porque muerte y dolor, nunca más en Nicaragua", dijo.

El legislador liberal Jimmy Blandón argumentó que la iniciativa es "inconstitucional" "Una iniciativa inconstitucional porque son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido 16 años de edad y gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes sin más limitaciones. Una ley ordinaria no puede superar el ordenamiento jurídico constitucional y en consecuencia no tendría la validez para que pueda ser aplicada".

La iniciativa de ley solo tiene dos artículos, el número 1 que es totalmente inhibitorio y coarta incluso las libertades de expresar la satisfacción por la imposición de sanciones a funacionarios de Ortega.

"Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la indepenciencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituicones, aquellos que demanden, exlaten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico no podrán optar a cargos de eleccion popular" cita el artículo 1.

La sesión legislativa fue interrumpida por el IV simulacro de protección a la vida 2020 que realizó el SINAPRED en las diferentes insticuciones del Estado.