Policía sandinista allana ilegalmente vivienda de dos opositores en Estelí

La sancionada policía sandinista allanó ilegalmente la vivienda de María Lourdes Lacayo Rodríguez, miembro de la Alianza Cívica en Estelí, para buscar calcomanías en las que se demanda la liberación de los presos políticos.

Según el abogado Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), oficiales de la policía interceptaron a la asistente del hogar que trabaja para María Lacayo, la esposaron y obligaron a ingresar a la vivienda.

“No le mostraron ninguna orden, no se opuso al allanamiento, pero no le pidieron autorización y empezaron a revisar toda su casa, evidentemente no le encontraron nada ilegal en su vivienda simplemente un par de piñatas con una estampa Daniel Ortega y Rosario Murillo, encontraron unas banderas que pretendían llevarse, pero la ciudadana le suplicó que no se las llevarán. Los oficiales le comunicaron que supuestamente estaban distribuyendo entre los jóvenes estampas o calcomanías que de libertad a los presos políticos y otras consignas”, manifestó Cuevas a 100%Noticias.

¡URGENTE! Policía de Estelí allanó la vivienda de María Lourdes Lacayo Rodríguez, miembro de la Alianza Cívica. La Policía abandonó la vivienda sin haber mostrado orden de allanamiento. pic.twitter.com/mN7j4w9rUJ — Comisión Permanente de Derechos Humanos (@CPDHNicaragua) December 26, 2020

En septiembre, Lacayo denunció que la policía sandinista ocupó ilegalmente una camioneta la cual no ha sido devuelta “se le habían llevado la camioneta y en reiteradas ocasiones fue a la policía pidiendo que se la devolviera pero no se la han querido devolver y aprovechó la oportunidad para solicitarle la devolución de la camioneta al comisionado Alejandro Ruiz y accedió y se comprometió a devolvérsela el martes”, refirió.

LEER MÁS: "Daniel Ortega y su esposa no tienen corazón", dice hermana del torturado Justo Rodríguez

El allanamiento ilegal que duró hora y media estuvo a cargo del Comisionado Mayor, Alejandro Ruiz, Jefe departamental de la policía de Estelí.

La policía sandinista también allanó la vivienda del exiliado político Carlos Mejía Zeledón, quien denunció que oficiales intentaron arrestar a su esposa, pero la familia impidió la detención.

🚨 Denuncia | En estos momentos la policía orteguisra irrumpió en la casa del opositor exiliado Carlos Mejía de Esteli. Su esposa se encuentra sola en la vivienda y denuncia que están saqueando la propiedad. #SOSNicaragua — Coalición Nacional Nicaragua (@Coalicion_nic) December 26, 2020

La esposa de Mejía Zeledón es integrante de la Coalición Nacional. La vivienda se mantiene bajo asedio policía. En la residencia se encontraba su esposa, hijo de 21 años, su hermano de 47 años, y su suegro de 74 años.

LEER MÁS: “Los discursos que a toda costa buscan la uniformidad no unen, sino que anulan y someten", dice Monseñor Báez

En Rivas, la Coalición Nacional denunció asedio policial en la vivienda de Carlos Lacayo, integrante del Movimiento Campesino en Rivas.