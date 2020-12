Excarcelado Marlon Powell acusa a fanáticos sandinistas de lanzar explosivos en su vivienda en Masaya

El excarcelado político Marlon Powell denunció a simpatizantes sandinistas por lanzar explosivos a su vivienda en la que se encontraba su esposa con sus dos hijos menores de edad. Los explosivos fueron lanzados al techo y parte frontal de la casa.

“Mi esposa me informó que anoche mientras ellos dormían llegaron varios motorizados a tirar bombas a la casa e intentaron derribar el portón, mi mujer y mis hijos entraron en caos, se refugiaron debajo de una cama y detrás de una refrigeradora, una de las bombas logró dañar una lámina de zinc y los charnelas de la misma hoja de zinc dañaron un espejo y un televisor que había en la sala”, expresó Powell.

Además, el exreo político denunció asedio de hombres de civil, lo que impide que los vecinos y la familia lleguen a solidarizarse, tras el ataque.

“Nadie ha puesto un pie en la casa para solidarizarse por temor porque continúa gente rodeando la casa y no hay manera, el resto de mi familia no ha podido llegar a la casa, mi esposa está con las puertas cerradas es triste”, dijo Powell.

LEER MÁS: “Lady Vulgaraza” convierte su casa en un comedor infantil

LEER MÁS: "Daniel Ortega y su esposa no tienen corazón", dice hermana del torturado Justo Rodríguez

A pesar del asedio, Powell aseguró que “no tiene miedo” y que continuará la lucha por la liberación de los presos políticos y Nicaragua.

“Voy a continuar luchando cabalgando en esta lucha libertaria porque nuestros hijos merecen un porvenir, un mañana mejor, no me van a doblegar, Dios quiera que a mi familia no le hagan nada, voy a resistir y voy a seguir luchando pese a toda adversidad, toda represalia, voy a seguir luchando, mantengo mi firmeza y mi dignidad en alto, hasta que Nicaragua recobre su libertad no van a poder doblegar el ímpetu de lucha libertaria que tenemos los verdaderos nicaragüenses patriotas”, aseguró a 100%Noticias. Actualmente, el ex reo político se encuentra en una casa de seguridad por el asedio y hostigamiento policial en Masaya.