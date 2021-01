Policías agreden a líder campesino Medardo Mairena a su hermano y chofer

El líder campesino Medardo Mairena denunció este miércoles la agresión policial que sufrieron esta noche su hermano Alfredo Mairena y el chofer que los transportaba.

Desde hace varios meses el régimen "impuso" a Mairena una custodia policial que lo persigue y asedia donde trata de movilizarse. ESte medio día Mairena burló a los Policías, que lo perdieron de vista, cuando el líder campesino decidió ir a almorzar fuera del hotel donde se encontraba.

"Yo salí, obviamente yo no iba a decirles voy a salir, la verdad no tengo por qué, me fui a almorzar, fuimos incerceptados por policías de tránsito, nos detuvieron, para requisar la camioneta" relatató Mairena y continuó diciendo que a su hermano Alfredo lo pusieron con las manos arriba, "querían que desbloqueara el teléfono y como no se lo desbloqueó le dieron un golpe en la cabeza".

El líder campesino aseguró que luego los oficiales le ordenaron que regresaran al mismo hotel donde se hospedan "y cuando íbamos viajando nos pararon de vuelta y un oficial también le pegó al chofer un golpe en el pecho".

Cuando Mairena y compañía llegaron al Hotel, la propietario les dijo que ya no podían seguir como huéspedes, porque los policías que lo persiguen "le hacían perder clientela". Y es que la Policía también realiza requisas a las personas que ingresan a los lugares donde se encuentra Medardo Mairena, en este caso los otros clientes del hotel.

"Denunciamos una vez más las violacines a los derechos humanos como ciudadano nicaragüense tengo el derecho constitucional para movilizarme a cualquier parte del país pero como estamos viviendo una dictadura en este país, el régimen continúa imponiéndose a través de las fuerzas militares y exigimos una vez más el cese a la represion, la libertad de nuestros hermanos secuestrados políticos" expresó Mairena a 100% Noticias.