Campesinos denuncian abusos policiales, los retienen de forma ilegal y no les permiten circular libremente

Octavio Ortega y Marcos Pineda, miembros del Movimiento Campesino denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH los principales "atropellos" del cual han sido víctimas de parte de la sancionada Policía sandinista en Nicaragua que asedia en sus viviendas a líderse opositores tanto nacionales como territoriales.

“Estuve el día 30 de diciembre en la ciudad de Bilwi en la juramentación de la Coalición municipal de Bilwi, horas después fui trasladado a la terminal de buses de la ciudad lo cual minutos después fui interceptado por 30 oficiales de la policía, estaba en un comedor comiendo, me capturaron y no me dejaron comer, me esposaron y me sacaron como si tal era un delincuente en medio del público” relató Marcos Pineda, dirigente del Movimiento Campesino en Río San Juan.

Asimismo el abogado Pablo Cueva señaló que “en nuestro país desgraciadamente es una utopía, el Estado a atrvés de las instituciones sobre todo la policía está persiguiendo y asediando a ciudadanos que solo tratan de expresarse de una u otra manera cívica y pacífica y es por eso que nosotros estamos recepcionando la denuncia de estos ciudadanos dándole continuidad a las acciones que se derivan de las denuncias interpuestas”.

Octavio Ortega, miembro del Movimiento Campesino, espera que con esta denuncia se les otorguen medidas cauterlares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

"Sabemos que estas medidas no es algo que nos va a proteger pero es el derechos que tenesmo los ciudadanos nicaragüenses de reclamar los derechos que están establecido en la constitución política” dijo Ortega ante la CPDH.

Según Ortega, este tipo de denuncias han sido interpuestas desde 2013 cuando empezaron a coordinar el movimiento campesino “es por eso que también instamos a los otros líderes, al pueblo de Nicaragua a no tener miedo y venir a denunciar los atropellos que está haciendo esta policía sandinista” enfatizó el líder campesino.