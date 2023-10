Diputado sandinista amenaza con cárcel e inhibiciones a opositores que aspiren a la Presidencia de Nicaragua

11:42 AM

Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional , expresó a través de una entrevista realizado en el canal de la Asamble TV amenazó con cárcel a los opositores que pretende ser candidatos a la presidencia de Nicaragua en esta próximas elecciones generales que se desarrollaran en Noviembre próximo.

El FSLN aprobó con sus diputados la "Ley de Inhibiciones" que le pusieron el estranbótico nombre de "Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz".

Castro señaló que "aquel que incumpla los principios fundamentales contemplados en el 1 y en el 2 de nuestra Constitución Política, desde el inicio de la Constitución Política, pues lo menos que puede hacer, es no ser candidato… entonces la ley dice, bueno, no son candidatos, pero eso no te exime de responder penalmente por lo que afecta a la sociedad" sentenció el jefe de la bancada sandinista.

El diputado sandinista sostiene que la ley no tiene ningún otro objetivo más que castigar a los que no comulguen con el régimen sandinista, asimismo, habló de tener "decencia" y señaló que un delincuente no puede ser presidente.

"El ladrón inclusive el de cuello blanco que le roben al Estado van a hacer inhibidos porque además van a ser sentenciado penalmente, como decía, ningún huésped del Sistema Penitenciario Nacional puede ser candidato" selló su amenaza Castro.

