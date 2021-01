Daniel Ortega presentará proyecciones para 2021, anunció Rosario Murillo

El próximo lunes comparecerá el dictador Daniel Ortega para presentar sus proyecciones para este año, anunció la sancionada vicepresidente Rosario Murillo, quien agregó que Ortega hablará de la “esperanza” que reina en Nicaragua.

“Nuestro comandante va estar hablándonos a todos, hablándonos de la esperanza que reina gracias a Dios en Nicaragua y hablándonos de la energía con la que avanzamos cristianos y solidarios todos todas las familias, (...) vamos a estar pendientes del mensaje de nuestro Comandante Daniel Ortega hablándonos de las proyecciones para este año (...) proyectamos un año de muy buenas cosechas (...)nuestra prioridad es la salud (...) tenemos gracias a Dios un magnífico programa, un responsable programa, (...) de todo esto va a estar hablándonos el Comandante de todos los proyectos en infraestructura, cuantas carreteras, cuántos caminos, todos esos planes, cómo nos proponemos y debemos avanzar en este año”, dijo en su intervención Murillo.

Según la vicepresidenta, el régimen sandinista se propone combatir la pobreza este año, como el principal objetivo de desarrollo humano “tener desarrollo humano es combatir la pobreza, la pobreza que humilla, la pobreza que degrada, la pobreza que disminuye al ser humano, (...) Los pueblos estamos luchando para vivir con tranquilidad, seguridad, estabilidad, trabajando duro para salir de la pobreza (...) ¿cómo podemos hablar de proyectos de futuro? Este proyecto nuestro, nuestro de Nicaragua, es cristiano, es solidario y el de opción preferencial de lucha contra la pobreza”.

En su intervención, Murillo manifestó que los nicaragüenses tienen “derecho” a ser parte de un “programa nacional” hacia el desarrollo humano contra la pobreza, a pesar que en diciembre del 2020 aprobaron una ley que “inhibe” a opositores para que participen en la contienda electoral.

“La indiferencia es la peor pandemia, los corazones indiferentes o cargados de odio, los corazones y las mentes que calumnian, que difaman, que pretenden destrucción y no construcción, son corazones que pedimos a Dios sanen para que despierten, despertemos sigamos despertando a la realidad de un país y un pueblo con grandes reto, lo principal es salir de la pobreza (...) No queremos más discordia, no queremos más sufrimientos, queremos alegría, bien común y en paz”, dijo.

Además, la sancionada vicepresidente expresó que el principal “milagro” este año sería que los que tienen “odio” en sus corazones se alejen de la “traición”, pensando en Nicaragua.

“Confiamos en Dios y nos propongamos a vivir en fraternidad, como familia nicaragüense, vivir unidos por el bien común y alejarnos de la tentación grotesca de la traición a la tierra que nos vio nacer y el pueblo que hace los más grandes esfuerzo por salir adelante esa es la esperanza en nuestra Nicaragua”, manifestó.

Murillo señaló que el odio es “derrota” y elimina la diversidad de pensamiento de los seres humanos.

“Con odio nunca más, el odio es derrota, (...) el odio ciega, incita a la violencia y destrucción y lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia, nadie quiere repetir estas experiencias terroríficas que hemos conocido y hemos sabido trascender con amor, (...) a palabras necias oídos sordos, (...) el odio carcome ciega, calcina, mata, asesina, destruye y esos son sentimientos anticristianos, te hace perder el sentido, inteligencia, creatividad y de disposición al trabajo que no se reúne a todos, el odio separa, el odio ciega, corta corazones, corta mentes y diversidad de pensamiento en el mundo entero”, expresó.