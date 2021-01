Monseñor Báez recibe a Don Aníbal Toruño, uno de los periodistas más asediados por el régimen

Aníbal Toruño propietario y periodista de Radio Darío reiteró que no pretende asilarse y que al finalizar su agenda familiar por Estados Unido regresará a Nicaragua y a su natal León, “no tengo ningún plan, ninguna idea de pedir asilo o de quedarme en el exterior. Quiero regresar a mi Nicaragua" declaró Don Aníbal al colega exiliado Eduardo Montenegro, director de Notimatv

Toruño sostuvo un encuentro este domingo con Monseñor Silvio Báez, quien le dio la bendición tras concluir la misa de este domingo en la Iglesia Santa Agatha de Miami. Don Anibal destacó que actualmente los periodistas en Nicaragua "corremos" un gran "riesgo" y ejercer el periodismo es interpretado por Ortega como un "delito".

"Daniel Ortega Rosario Murillo interpreta esto como un delito y lo persigue como un delito. Es básicamente un Estado totalitario en el que no quiere la libertad de expresión, no quiere el periodismo, no quiere medios independientes” manifestó el propietario de Radio Darío.

De igual manera manifestó que el panorama para este año electoral es "gris, es un futuro incierto y muchos tienen esperanzas en un cambio, una apertura, posibilidad de que Daniel Ortega inicie un proceso en el que nos pueda brindar lo que tanto estamos exigiendo, que es elecciones libres y transparentes y una manera de poder regresar a nuestra vida de construcción de una nación que de pronto la pusimos en pausa porque estamos luchando” dijo Toruño.

Don Anibal ve el sistema totalitario de Ortega hacia el "modelo venezolano", sin mostrar una salida hacia la democracia porque continúa "generando leyes, acciones que básicamente lo dejan en un callejón sin salida y sin retorno, lo que es una mala noticia para todos los nicaragüenses” enfatizó.

Esta semana la sancionada Policía sandinista allanó en dos ocasiones la casa de Anibal Toruño en León, así también la radioemisora fue rodeada por antimotines este mismo domingo. En abril del 2018 la radio fue quemada por turbas orteguistas, para silenciar a los periodistas. Toruño estuvo en el exiliio y regresó al país en agosto del 2019.