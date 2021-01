Rosario Murillo reacciona molesta por "burlas" a Daniel Ortega que leyó poemas de Rubén Darío

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo reaccionó en contra de las burlas que generó Daniel Ortega en redes sociales quien leyó dos poemas de Rubén Darío en su apertura de campaña electoral, el pasado 11 de enero de 2012.

“Hay quienes se burlan de Rubén, leí unos comentarios por ahí, digo yo, que falta, que falta de dignidad nacional, que falta de decoro nacional, que falta de espíritu patrio, que falta de espíritu, cuando uno tiene espíritu sabe amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, cuánto falta de eso, en tantas voces disonantes que proclaman odio todavía a estas alturas, pero burlarse de Rubén Darío o de la veneración que hay en las escuelas, entre la juventud a nuestro Rubén, grandeza nacional, no sólo es absurdo o ridículo, sino que exhibe una condición apátrida, no tienen patria, no tienen patrimonio, no tienen ideales no tienen valores propios y no reconocen a los grandes símbolo de nuestra cultura y de nuestro legado de patriotismo”, dijo molesta Murillo en su intervención este mediodía.

Murillo acusó a la oposición nicaragüense de supuestamente “burlarse” de Rubén Darío y los calificó de “minorías ridículas” “Necesitamos paz, un corazón lleno de paz y que esas minorías ridículas de virtualidades fantástica, de fantasía, son fantasía ilusa no tienen paz en sus corazones”, dijo

Fantasías y espejismos virtuales

A pesar de que los diputados sandinistas aprobaron recientemente la Ley de Inhibiciones contra opositores. Este mediodía Rosario Murillo descargó su discurso de odio contra las voces disidentes, en particular contra ciudadanos opositores que expresaron su disposición a ser candidatos a la presidencia en una eventual contienda electoral.

“Nosotros queremos paz, respeto y bien, eso es lo que demandamos, muy sencillo, muy complicado, para quienes tienen odio, muy complicado para quienes viven de la arrogancia, muy complicado para los que se sienten superiores que no conocen el respeto, muy complicado para quienes no han comprendido cómo ha cambiado el mundo, (...) No no hay engaño posible porque lo que no se ve no es real, hay realidades virtuales que no son realidades son virtuales, que no tienen nada que ver con las virtudes, por eso ni siquiera llamarme realidad virtual, si no un mundo de fantasía y espejismos virtuales, este es el mundo real que todo el mundo puede ver, está la vida real que todos vivimos en países como el nuestro”, señaló Murillo.

“Y esa es la realidad y eso es lo que sustenta las perspectivas de las personas y sobre todo cuándo es el amor sino la codicia y no el sentido de superioridad y no el egoísmo, la indiferencia que es uno de los pecados más grandes (...)sabemos que podemos vivir tranquilo que vamos a seguir viviendo tranquilos sin ataques de odio, sin crímenes de odio, sin ferocidades que no tienen nada, son ferocidades cobarde valga la contradicción”, continuó.

La vicepresidenta reiteró su monólogo de “con odio nunca más”, a pesar de que Murillo es la única que todos los días despotrica contra los ciudadanos que se oponen al régimen Ortega-Murillo en el país.

“Con odio nunca más, unos cuantos que destilan odio, qué barbaridad ¿cuánto deben de sufrir? por ese veneno, por ese tóxico en sus corazones en sus vidas cotidianas, el odio es un pésimo consejero, el odio pervierte todo, el odio nos maldice, cuando sentimos odio somos nosotros mismos los que estamos recibiendo ese sentimiento negativo que no tiene nada que ver con la fraternidad (...) En medio de todas las complejidades y desafíos sabemos que el odio no es una herramienta de trabajo, ¿cuánto hemos sufrido por crímenes de odio? y ¿cuánto hemos sufrido por el irrespeto a lo largo de nuestra historia? se ha manifestado de distinta forma por las traiciones a las patria”, manifestó.