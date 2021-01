Cristiana Chamorro responde a insultos de Rosario Murillo

11 a.m.

Cristiana Chamorro, hija del mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquin Chamorro y la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, respondió a la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, quien acusó de “vendepatrias” y “agachados” a su primo Juan Sebastián Chamorro y a ella.

En su monólogo, Murillo expresó “agachados son y vendepatrias son y prácticamente no sólo el personaje o la personaje, sino una historia de familia que de patrimonio heroico, no tiene nada”. Al respecto, Chamorro señaló que las “injurias” no justifican, la pasión política más “encendida”.

“Ante tal ofensa, que incluye a mis padres quienes entregaron, uno su sangre y mi madre su vida por tener un país con libertad, desarrollo con futuro para todos, no puedo callar. Si algo se puede decir de Chamorro, como Violeta Chamorro, es que cuando les ha tocado servir a la patria, han asumido el poder de manera limpia, con la fuerza de los votos y nunca se les pegó un córdoba en el bolsillo. Combatieron a sus adversarios con decencia, algunos en el campo de batalla y fue tan limpia su actuación que una vez que salieron del gobierno, volvieron a su casa como ciudadanos comunes, permanecieron en su patria, y cuando murieron, recibieron el homenaje multitudinario de un pueblo que los reconoció como patriotas”, refutó Cristiana en un Editorial divulgado en La Prensa.

Según Chamorro, la “evidencia histórica” de la familia está escrita en la “república de papel”, es decir LA PRENSA y agrega que se enorgullecen de dar un trato digno a sus semejantes “a ninguno se le ocurrió dar la orden de asesinar, encarcelar y torturar a sus adversarios. Por el contrario, esta familia ha sufrido asesinatos, encarcelamientos, cárcel, exilio forzoso y torturas crueles por defender la libertad de Nicaragua”.

Para Chamorro, Rosario Murillo jamás podrá borrar de la historia de Nicaragua que los Chamorro constituyen uno de los capítulos más honrosos de la misma. “Los llamaron patriotas porque al igual que mis padres pensaron primero en el bien común de Nicaragua, pospusieron sus planes personales por la patria y supieron manejar situaciones complejas de manera cívica”.

En su Editorial, Cristiana expresó que Murillo fue recibida con “respeto y consideración” cuando se desempeñaba como secretaria de su padre, también Director de LA PRENSA

“Los Chamorro se rebelaron siempre contra los tiranos'' era otra de las lecciones que nos enseñaron desde niños y las aprendimos muy bien. Murillo lo sabe perfectamente y le molesta en lo profundo que nos mantengamos firmes, con la frente en alto y decididos, como nuestros antecesores, de acompañar al pueblo en sus anhelos democráticos y el restablecimiento del honor en el servicio público. Esa es nuestra educación y nuestro patrimonio histórico”, concluye.