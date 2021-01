Gustavo Porras recuerda masacre de hace 54 años y no responde por la del 2018

Tras participar en un acto en conmemoración del 54 aniversario de la masacre ordenada por la dictadura de Somoza el 22 de enero de 1967 contra una multitud de campesinos y obreros que protestaban contra el régimen somocista, donde se calcula murieron más de 100 personas, el sancionado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, guardó silencio este viernes cuando se le preguntó por la masacre ejecutada por la dictadura de Daniel Ortega.

La periodista Walkiria Chavarría del VosTV cuestionó a Porras sobre las denuncias de la represión del 2018 dejó más de 328 muertos, más de 2 mil heridos y más de 100 mil exiliados, pero el diputado guardó silencio.

“Hay otra masacre que ha sido denunciada por organismos de derechos humanos desde el 2018, ¿Dr. Porras, sobre esa masacre que tiene que decir?” y el funcionario sancionado abandonó el lugar donde rendía homenaje a las víctimas de la masacre de hace 54 años años.

Porras, es uno de los que integran la lista de sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y violación de derechos humanos.

Por su parte la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia mostró su asombro en que la Asamblea Nacional haya conmemorado esta masacre ocurrida en tiempos de Somoza mientras sigue negando las víctimas de la represión del 2018, las cuales según organismos de derechos humanos, siguen impunes y sin que sus familiares hayan obtenido justicia.

“No hay masacres buenas y masacres malas, las masacres contra los pueblos por las protestas pacíficas son condenables.

Lamentablemente, nuestra historia está llena de esos episodios, de dictaduras y de masacres (…) es censurable de que a estas alturas todavía el Gobierno no solo no reconoce lo mal que ha actuado desde abril 2018, no reconoce que no quiere solucionar la crisis, no reconoce que no quiere un diálogo constructivo, no reconoce que no quiere abrir a Nicaragua a una mejor posibilidad, sino que sigue negando los hechos”, manifestó José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica a Vos Tv