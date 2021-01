“No fracturen más Nicaragua” expresó Monseñor Rolando Álvarez, en referencia a la oposición nicaragüense que se prepara para los comicios electorales del próximo 7 de noviembre.

Álvarez llamó a trabajar por Nicaragua y no “jugar” con el pueblo que demanda democracia y justicia. “Respeten al pueblo, queremos seriedad con el pueblo, no jueguen con nuestra inteligencia, cuando un equipo va a iniciar una carrera se prepara y juega en equipo, cuando en ese equipo alguien impone su voluntad o quiere ir imponerse a los demás todo se fractura, no fracturen más a Nicaragua, trabajen por Nicaragua”, dijo Álvarez.

También, el Obispo llamó a los nicaragüenses a “seguir observando” con calma y sin prisa porque en el camino se revelarán quiénes representan los “intereses y grandes ideales” de la patria.

“El pueblo, nosotros, debemos seguir observando, observando con calma, sin prisa, ni ansiedades que no por madrugar amanece más temprano ,en el camino se arreglan las cargas dice otro sabio refrán nicaragüense, en el camino iremos descubriendo quién realmente representa los intereses y los grandes ideales de la patria”, manifestó.

Para el religioso, en ese único equipo no debe existir “exclusividades, confrontaciones, ni descalificaciones”

“Mientras tanto sigamos orando que el señor nos permita descubrir y discernir en el momento justo y propicio, ni antes ni después, quiénes son los que representando esos ideales de la patria estén dispuestos a que juntos todos los nicaragüenses sin exclusión, ni exclusividades, ni confrontación, ni descalificación podamos construir una nación próspera y digna porque Nicaragua está hecha de vigor y de gloria”, expresó.

En un año electoral, Monseñor recomendó a la feligresía vivir los valores del reino de Dios “vivir en la verdad, la justicia, la paz, el perdón, la calidad y el respeto, respeto al otro a las diferentes maneras de pensar, respeto a la identidad del nicaragüense, respeto a nuestra idiosincrasia, respeto a tomar nosotros nuestras propias decisiones respeto al pueblo”, dijo.

