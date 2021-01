La abogada Yonarqui Martínez informó que el litigante y opositor Manuel Urbina Lara tuvo un accidente de tránsito en el que falleció un ciudadano, sin precisar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

Martínez llamó a la sancionada policía sandinista a abstenerse de “represalias” contra Urbina Lara por ser opositor al régimen de Daniel Ortega.

“A (Urbina) le preocupa que por el hecho de ser opositor le inventen otro cargo más de lo que aconteció, aquí estoy y no ha venido la policía, pero soy un ciudadano que con mucha responsabilidad me voy a querer dar aquí esperando, no quiero que me inventen cargos, voy a pedir que me hagan la prueba de alcoholímetro, no ando tomado, estaba muy sereno, está muy preocupado por la figura que es él y por el hecho que se quieran aprovechar de ese momento de tragedia y quisieran hacerle daño”, dijo Martínez a 100%Noticias.

Mi solidaridad con el.colega amigo Dr Jose Manuel Urbina Lara quien hace pocos minutos tuvo accidente y falleció una persona se les exije a las autoridades que se le trate con el debido respeto . Trámites que se hagan sin represalias de ningún tipo. pic.twitter.com/yXsjZsWtiC — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) January 24, 2021

La abogada no precisó detalles del accidente ni ubicación debido a que Urbina se comunicó con ella porque no quería que le inventaran “ para evitar que se aprovecharán por el hecho que es opositor para dañarlo y que si él asumía lo que viniera como todo ciudadano ejemplar, inclusive me mandó una foto donde llevaba unas verduras y unos pescados en la camioneta, no hablamos mucho”, dijo.

El medio de comunicación Notimatv informó que Urbina Lara le dio raid a la persona que resultó fallecida en el accidente. El suceso ocurrióen las cercanías de Apaná, Jinotega.

