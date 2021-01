"Raid" termina en tragedia para abogado Manuel Urbina Lara

José Antonio Rizo Castro de 30 años, murió al volcarse la camioneta en la que viajaba al raid, la cual era conducida por el abogado Manuel Urbina Lara.

En una transmisión por Facebook Live, Urbina Lara informó que un automóvil le invadió carril y al tratar de esquivarlo perdió el control cayendo en una pendiente de unos 20 metros de profundidad.

Según la madre de la víctima, su hijo se dirigía a visitarla en la comarca Abisinia, en El Cuá; Jinotega, pero al no encontrarla en su casa, decidió regresar en su casa donde vive con su esposa “algunas personas me dijeron que (Rizo Castro) estaba esperando el bus, cuando el abogado Urbina se ofreció a llevarlo en su camioneta, y se montó en la tina de la camioneta”, indicó.

En la camioneta acompañaba al abogado Urbina Lara otras tres personas, incluyendo una mujer y una niña, quienes resultaron levemente lesionadas, informaron lugareños.

La abogada Yonarqui Martínez llamó a la sancionada policía sandinista a abstenerse de “represalias” contra Urbina Lara por ser opositor al régimen de Daniel Ortega.

“A (Urbina) le preocupa que por el hecho de ser opositor le inventen otro cargo más de lo que aconteció, aquí estoy y no ha venido la policía, pero soy un ciudadano que con mucha responsabilidad me voy a quedar dar aquí esperando, no quiero que me inventen cargos, voy a pedir que me hagan la prueba de alcoholímetro, no ando tomado, estaba muy sereno, está muy preocupado por la figura que es él y por el hecho que se quieran aprovechar de ese momento de tragedia y quisieran hacerle daño”, dijo Martínez a 100%Noticias.

El abogado se encuentra detenido por la Policía Sandinista, para realizar las investigaciones del accidente.