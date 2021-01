“Es posible construir una sociedad pacífica y justa con la cercanía de Dios”, dijo Monseñor Báez

Monseñor Silvio Báez expresó que “La Palabra de Dios” nos asegura que el mundo puede ser distinto porque está cercano con toda su “fuerza salvadora” y nos ayuda a superar de raíz el mal en nuestros corazones, en referencia al pasaje bíblico “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio” (Mc 1,15).

“Convertirnos es quitar los obstáculos a la cercanía de Dios. Convertirnos es renunciar a la lógica del egoísmo, del poder, de la riqueza y de la violencia, para entrar en la lógica de la compasión, de la fraternidad, del servicio y del amor, que es la lógica del reino de Dios”, expresó Báez en su homilía.

Según Monseñor Báez, no es cierto que los seres humanos estamos condenados a “vivir esclavizados” y aseguró que es posible construir una sociedad pacífica y justa con la cercanía de Dios.

“Lo primero es acoger la fuerza de la Palabra de Dios que nos libera de nuestras ataduras y oscuridades y nos conduce a luchar por un mundo mejor y una vida más digna (...) No es verdad que estamos condenados a vivir esclavizados por nuestros pecados, encerrados en una vida oscura y sin sentido. Es posible liberarnos del mal que nos domina y vivir el gozo del perdón que Dios nos ofrece. No es verdad que los seres humanos tengan que ser enemigos para sobrevivir y que las personas no puedan dialogar entre ellas y ayudarse desinteresadamente”, manifestó.

Báez llamó a la feligresía a confiar en el Dios que todo lo hace posible pero debemos acoger su amor y desechar cualquier obstáculo que nos separe de Él.

“Es posible ser hermanos unos de otros, renunciar a ver la vida como una competencia y servirnos y ayudarnos recíprocamente. No es verdad que la historia tenga que construirse sobre la mentira y la injusticia, No es verdad. Es posible construir una sociedad pacífica y justa, en la que se respete la libertad y la dignidad de las personas. El mundo nuevo que genera la cercanía de Dios puede parecer un sueño. Sin embargo, Dios lo hace posible. Solo espera que acojamos su amor, que confiemos en él y desechemos los obstáculos que impiden su cercanía”, indicó.

En su homilía, Báez llamó a los creyentes a ser “Pescadores de hombres” “Síganme”, “vengan detrás de mí” (cf. Mc 1,17), “Haré de ustedes pescadores de hombres” (Mc 1,16).

“Esta es la misión de la Iglesia y de los discípulos de Jesús. Ser “pescadores de hombres” es lo mismo que ser “liberadores de hombres”. El mundo necesita personas apasionadas que defiendan la libertad y la dignidad de las personas. Ser “pescadores de hombres” es lo mismo que ser “educadores de hombres”. Una nueva cultura fundada en el encuentro y en el diálogo se construye a través del esfuerzo humilde por educar integralmente a las nuevas generaciones”, dijo.

