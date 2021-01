Rosario Murillo habló del odio, un tema que domina muy bien

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo reiteró su discurso “con odio nunca más” en referencia a las protestas cívicas que surgieron en abril 218 “que nunca más se despliegue el odio, como se desplegó en un tiempo reciente ese odio inhabilitante, ese odio discapacitante, ese odio desgraciadamente criminal, destructor, ese odio que nos atrasó y nos atrasa tanto”, dijo.

En su intervención este mediodía, Murillo señaló que el “odio” supuestamente atrasó el avance de los programas, cristianos y solidarios que desarrolla el régimen de Daniel Ortega.

“Aunque nos atrasaron no pudieron ni podrán por supuesto acabar con la energía victoriosa del pueblo nicaragüense (...) El odio que atrasó el avance contra la pobreza, el odio que se encarnó en seres destructivos, el odio que hace un tiempo atrás atrasó los programas, los proyectos, pero nuestro buen corazón nos ha permitido avanzar y seguir luchando contra la pobreza y seguir luchando contra la pobreza espiritual y la precariedad espiritual y la falta la carencia de sensibilidades, solidaridad, de amor al prójimo, lo que llamamos indiferencia y exclusión no detuvieron un momento pero no lograron frenar el espíritu del pueblo”, expresó Murillo.

LEER MÁS: Sistema penitenciario obliga a familiares de reos políticos a comprar parte de paquetería, deben depositar en cuenta bancaria de Gobernación

SEGUIR LEYENDO: Preso político Carlos Bonilla tenía la esperanza de salir al cumplir su condena

Según la vicepresidenta, avanzan en “unidad” por el bien común “el odio nos arrebató la paz por un tiempito, pero vamos cambiando Nicaragua con esa experiencia verificable, con esa experiencia que asegura absoluta credibilidad sobre lo que todos como pueblo de Dios podemos hacer en unidad por el bien común”.