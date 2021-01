Preso político Carlos Bonilla tenía la esperanza de salir al cumplir su condena

Frustrados, decepcionados, tristes e impotentes, es lo que sienten los familiares del preso político Carlos Bonilla, por la acusación de tráfico de drogas que le montaron un día antes de que se girara orden de libertad tras haber cumplido la condena de un año de cárcel, por supuesta "tenencia ilegal de armas".

El pasado 31 de diciembre fue la última vez que lograron ver a Bonilla en una visita especial, fueron 40 minutos "y la dieron detrás del vidrio por medio de la cabina, la visita de enero no la dieron y en varias ocasiones se pidió y que la darían hasta el 19 de febrero" dijo una familiare de Bonilla, quien prefirió el anonimato.

La noticia del nuevo caso por tráfico de drogas es un gran impacto para la familia pues no esperaban que el régimen saliera con otra acusación, su deseo era verlo en libertad.

Recuerde Leer: Preso político Carlos Bonilla no será liberado, le montan acusación por tráfico de droga estando en máxima seguridad

"Para nosotros fue un impacto demasiado grande, porque no esperábamos una acusación así tan grande, nuestra esperanza era ver a Carlos después de tanto tiempo, fuera, ya que desde que él se fue al exilio nosotros no hemos podido tener contacto directo con él, no hemos podido abrazarlo porque durante la visita que se han hecho en el penal nunca hemos tenido visita de contacto. A él no lo hemos tocado desde el 8 de septiembre, 2019 que él se fue” expresó muy conmovida su familiar.

Bonilla fue excarcelado bajo la ley de amnistía el pasado 11 de junio del 2019, luego decidió irse a Costa Rica en septiembre de ese año y regresó a Nicaragua en Enero del 2020 e inmediatamente lo arrestaron y le imputaron un delito común. Desde esa fecha lo mantienen en celdas de máxima seguridad, donde no pasa ni un alfiler, pues los custodios revisan a sus familiares de pies a cabeza y hasta los desnudan para realizar la visita a través de un vidrio y sin contacto directo con el reo.

“Él tenía la esperanza de salir el 21 porque en varias ocasiones nos decía que ya no le siguiéramos llevando cosas de papel higiénico, mucho desodorante, pasta dental, cosas así que sólo comida lleváramos, porque de todos modos él ya iba a salir, ya no necesitaba muchas. "Ya no me traigan, ya me voy en enero, quiero tener sólo lo completo" nos decía "para no dejar nada aquí y lo poco que tenga lo regalo a los demás” comentáron los familiares a 100% Noticias.

Puede leer: Giran orden de libertad para preso político Carlos Bonilla

“Me Imagino que para él haber, debe haber sido también, un impacto demasiado grande, porque realmente nosotros a él no lo hemos visto desde diciembre no hemos tenido comunicación desde diciembre y esperamos verlo tal vez en audiencia inicial porque no hemos no sabemos nada de él realmente, sólo lo de ahorita, que va a juicio por tráfico es lo único que se sabe” agregaron los familiares.

Imposible que se trafique drogas en "Máxima seguridad" dice Medardo Mairena

El preso político Carlos Alberto Bonilla conocido como el "Conejo" no fue liberado el pasado 21 de enero, ya que le montaron una acusación por "tráfico de droga" dentro del Sistema penitenciario de Tipitapa.

La abogada Yonarqui Martínez, se mostró indignada con esta acusación, ya que es "imposible" que Bonilla trafique con drogas dentro del penal, por estar en "máxima seguridad".

Leer más: Sergio Beteta pide ayunar y orar por libertad de presos políticos

"Ya con orden de libertad, le imputan droga a Carlos y lo acusaron por tráfico de droga, es imposible que le llegue la droga, si a los familiares en cada visita los revisan de forma extrema", denunció Martínez.

También el líder campesino Medardo Mairena se pronunció al respecto, ya que él estuvo en el "infiernillo" que son las celdas de "Máxima seguridad".

"En caso del "Conejo" que lo acusan por cuestiones de droga, cuando, yo viví personalmente estar en el infiernillo ahi nunca puede haber ese tipo de tráfico. a la familia le hacen quitarse ropa, hacer sentadillas, ¿cómo es posible que alguien le pase droga? y el preso ni tiene dinero. La visita es por el vidrio y aún así le hacen esa humillación de obligarlos a quitarse ropa, tanta requisa para eso" expresó Mairena indignado por esta nueva acusación contra Bonilla.

Recibe las noticias mas importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí