“Lady Vulgaraza” invita a apoyar campaña regreso a clases para niños del comedor infantil

Karelia de la Vega mejor conocida como “Lady Vulgaraza” emitió nuevamente una invitación a la población de Nicaragua para apoyar la campaña de útiles escolares para los 180 niños que asisten al comedor infantil que tiene en su casa de habitación de manera voluntaria, campaña que pretende finalizar este 28 de enero.

“A toda mi gente que se encuentra fuera y dentro de este país, yo les vengo invitando para que sean parte de la campaña "regreso a clases" de los niños del comedor infantil acá en Pochocuape, yo los invito para que nos ayuden a nosotros a completar los cuadernos y los útiles escolares de los niños y niñas de esta comarca” indica parte de la invitación realizada por Lady vulgaraza a través de 100% Noticias.

Agregó que "los niños están emocionados porque ellos están esperando útiles escolares".

Hasta el día de hoy "Karelia de la Vega" indica que tiene más de 48 paquetes listos de los 180 que pretende entregar. Si usted tiene el deseo de ayudar a estos niños para si ingreso a la escuela, puede contactarse al número +505 8455 4788, o buscar la página en Facebook Lady la Vulgaraza real.

La iniciativa de Lady Vulgaraza es también regalar diariamente comida para los infantes de la comarca Pochocuape proyecto que fue motivado porque en su niñez sufrió hambre "mi mamá era una persona trabajadora, llegaba tarde como a las 6 de la tarde y a veces no vendía entonces a veces comíamos y a veces no. Veníamos de clase y no teníamos almuerzo. Por eso dije que el día que pudiera ayudar a las personas lo haría con todo el gusto” recordó Karelia.

