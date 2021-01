Rechazan recurso de apelación al preso político Wilfredo Brenes

9:48 a.m.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de apelación en el caso del preso político Wilfredo Brenes, a quien le rechazaron el recurso.

“Se sentó por parte del Ministerio Público el criterio de que no se diera el lugar al recurso de apelación en vista de que se trataba de delitos comunes y no de delitos políticos de hecho, no existen en nuestro país delitos políticos y lo que ha habido para los presos políticos en la adjudicación de delitos comunes” explicó Montenegro a 100% Noticias.

Asimismo, mencionó que en la audiencia de Brenes relacionaron caso de Cristian Meneses Machado y Hader González, haciéndole preguntas sobre si se conocían "preguntando que con quién estuvieron en los tranques, si conoce de personas que financian esto, estos piquetes o alguna actividad de protesta. Entonces estas situaciones fueron marcadas durante la intervención en la audiencia de Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez” manifestó el abogado.

Wilfredo Brenes fue detenido por un contingente de antimotines la tarde del jueves 30 de abril del 2020, los hechos ocurrieron mientras el dictador de Nicaragua Daniel Ortega comparecía en cadena nacional donde pedía a Estados Unidos la suspensión de las sanciones individuales que castigan a su esposa Rosario Murillo, sus hijos Rafael y Laureano Ortega, así como a más de una veintena de funcionarios por violar los derechos humanos de los nicaragüenses a raíz de la masacre y represión de abril 2018.

Wilfredo Brenes se dedicaba a vender fritanga, pollo asado, carne asada, plátanos fritos, ensalada. El puesto de venta lo tiene en la acera de su casa y se ha convertido en su alternativa de sobrevivencia.

El 20 de julio del 2020, el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, se pronunció sobre la detención arbitraria de la banda de los aguadores donde se incluye a Wilfredo Brenes quien actualmente está encarcelado y acusado falsamente por supuesta comercialización de drogas. Brenes es parte del grupo de los aguadores que fueron detenidos en noviembre del 2019 y liberados a finales de diciembre del mismo año.

Según el Grupo de Trabajo, la privación de libertad de Amaya Coppens, Atahualpa Quintero, Derlis Hernández, Hansel Quintero, Ivannia Álvarez, Jesús Tefel, Jordán Lanzas, José Medina, María Hurtado, Marvin López, Melvin Peralta, Neyma Hernández, Olga Valle, Roberto Buchting, Wendy Juárez y Wilfredo Brenes fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III de sus métodos de trabajo.

Primero, no hubo un fundamento jurídico que la justificara: al momento del arresto, los policías no informaron los motivos del mismo ni mostraron orden judicial, y las personas no cometieron ningún delito en flagrancia. También se faltó a la base legal al imponer automáticamente prisión preventiva a las 16 personas, sin examinar caso por caso su necesidad. Segundo, la detención de las 16 personas fue consecuencia del ejercicio su libertad de opinión y de expresión, así como por su posición crítica al gobierno. Tercero, se vulneraron parcialmente de manera grave las garantías a un juicio justo.