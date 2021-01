Jaime Incer denuncia falso pretexto de "conservación" de recursos naturales en ley de Reserva de Biósfera del mar Caribe

El ambientalista y científico Jaime Incer Barquero expresó que el régimen de Daniel Ortega busca como “captar” recursos internacionales bajo el falso pretexto de “conservación” con la iniciativa de “Ley que declara y define Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense”.

“Capturar recursos internacionales, bajo el pretexto de la conservación para otro uso que no sean conservación, es decir se está dando cuenta que en el mundo hay recursos disponibles para proyectos de conservación, entonces sean transformados en conservacionistas, pero no están manejando nada, si queremos conservar conservemos de verdad lo que tenemos declarado como la Reserva de Biósfera Bosawás, Indio Maíz”, dijo Incer.

Despale e invasión en Reservas Naturales

Para el Científico es “contradictorio” que el régimen Ortega-Murillo quiera proteger miles de millas náuticas cuando permiten la tala indiscriminada de la Cordillera dipilto-Jalapa, así como la invasión de colonos en las reservas Bosawas e Indio Maíz

¿Cómo voy a buscar recursos para poner más bonito mi jardín cuando mi casa se está cayendo?, preguntó el ambientalista, quien aseguró que la “conservación” comienza parando la tala de árboles, pesca irrestricta en ambos océanos, entre otros.

“Quieren vender la imagen que hay interés en la conservación cuando en la realidad las áreas protegidas están desprotegidas, están invadidas, hay autorización de cortar pinos, especies en extinción como el pochote. Un área extensa, mar adentro que se extiende millas millas mar adentro del Caribe, si no podemos proteger los recursos costeros ¿Cómo vamos a ir a proteger algo que está a mayor distancia y a qué costo? ¿Por qué tenemos que irnos tan lejos? cuando tenemos problemas adentro, porque no pedimos para defender los bosques de pinos de los madereros inescrupulosos que están destruyendo ¿Por qué consentimos que se invada Bosawas o Indio Maíz?, no se está haciendo nada por defender ahí, no hay nadie, la gente se mete y es impulsada para que se meta y los indígenas que están ahí son expulsados o asesinados, ahuyentados”, reclamó el experto en temas ambientales.

Nicaragua sin capacidad

El ambientalista Incer indicó que Nicaragua no tiene la capacidad para defender los recursos de la plataforma marítima y criticó el ineficiente trabajo del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), institución que considera no tiene “voluntad” para velar por las áreas protegidas.

“Desde el punto de vista científico, es una reserva marina tiene un manejo que Nicaragua no tiene capacidad de hacerlo y si logra hacerlo tiene que hacerlo con Colombia porque es una reserva marina que pertenece a ambas naciones. Nicaragua no tiene la capacidad para hacerlo y la poca capacidad que tienen ni siquiera la emplea para defender los recursos marinos como Chacocente y la Flor y los esteros donde hay vida y la gente se está metiendo a pescar, robar huevos de tortugas y el Marena. muy bien gracias, las instituciones de Nicaragua no tienen capacidad de formular. no digamos de vigilar y controlar, de formular un plan, no tiene ni voluntad de hacerlo porque ya lo hubieran hecho con las más de 70 áreas protegidas en tierra firme”, dijo.

Finalmente, el experto indicó que el régimen Ortega Murillo no ha demostrado voluntad para conservar las reservas declaradas por organismos internacionales “no han dado ninguna muestra que puedan hacerlo, que conocen como hacerlo y sobre todo están haciendo todo lo contrario, permitiendo la violación de los recursos naturales en áreas que ya han sido previamente declaradas como reservas naturales ya sea el mar, tierra o costas”.