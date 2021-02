“Nosotros no hemos amenazado con destruir”, expresó la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, en referencia a las protestas cívicas en abril 2018, contexto en el que operadores del régimen de Daniel Ortega ordenaron la quema de instituciones públicas para culpar a la oposición y justificar los arrestos arbitrarios en el país. Hoy la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamenta que el Estado de Nicaragua no tenga mayores avances, por el contrario algunos retrocesos.

“Creando futuro porque nosotros no destruimos, no hemos destruido teatros, no hemos amenazado con destruir patrimonios culturales, como los que se destruyeron con tea incendiaria que se destruyeron en los meses de terrorismo, semanas de terrorismo criminal, destruyeron en Granada, destruyeron en León, asesinaron, violaron, secuestraron, torturaron, pero no pudieron y podrán”, expresó Murillo este mediodía.

En su monólogo, la vicepresidente acusa a las voces disidentes de supuestamente “destruir”, “quemar” “secuestrar”, a pesar que fueron los grupos paramilitares y simpatizantes sandinistas los que amenazaron y provocaron muerte y destrucción en millones de familias nicaragüenses.

“Con odio Nicaragua nunca más, con odio sólo destrucción y oscurana, dolores, cuántos dolores nos dejó el odio, nos ha dejado a lo largo de nuestra historia de Nicaragua, por eso decimos con odio nunca más. Nunca vamos a olvidar sus rostros infames, sus manos levantadas condenando a Nicaragua al secuestro nacional, trancaron y no querían destrancar y querían tener cautivas a las familias productoras, artesanas, familias buenas, destruyeron centros de estudio, quemaron ambulancias, centros de salud, es infinita la lista de todo lo que destruyeron”,manifestó Murillo.

OACNUDH: "deficiente" respuesta de Ortega

Las declaraciones de la vicemandataria toman relevancia hoy que la la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) aseguró que el Estado de Nicaragua está sin mayores avances y algunos retrocesos en el cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada.

OACNUDH señala cómo, a pesar de algunas señales positivas de distensión, tales como la liberación de personas detenidas por hechos relacionados con las protestas de 2018, el balance es deficiente, constatándose que el Estado ha implementado muy pocas medidas en los ámbitos que cubren las recomendaciones, tales como el respeto y la restitución de derechos y libertades, la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, y la reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma electoral.

De igual manera, OACNUDH indica que continúan presentándose acciones de estigmatización y persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

“OACNUDH ha podido constatar también que, en varios aspectos, se han dado pasos atrás tales como la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, cuya aplicación supone afectar el ejercicio de derechos y libertades de las y los nicaragüenses. La última, cuando ya se había terminado el boletín, fue la aprobación de una reforma del Código Procesal Penal. La misma permite ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un individuo, sin ninguna acusación, antes de que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”, señala el informe.

OACNUDH reiteró su solicitud a brindar asistencia técnica para facilitar la implementación de las medidas que recomendó la Alta Comisionada, “estos ofrecimientos aún no han sido tomados en cuenta por el Gobierno de Nicaragua”, indican.