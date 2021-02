10:20 a.m.

La escritora Gioconda Belli denunció el cierre del capítulo PEN Nicaragua a consecuencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y su normativa de Regulación, Supervisión y Sanción, conocida como “Ley Putin”, la cual busca inhabilitar los derechos individuales, civiles y políticos de cada nicaragüense que el Ministerio de Gobernación considere como Agente Extranjero por recibir financiamiento externo.

En el programa de Camilo Egaña en CNN en Español, Belli explicó la connotación de “agente extranjero” y las repercusiones para las organizaciones civiles que se rehúsan a inscribirse bajo ese término.

“La connotación de un Agente Extranjero nos remonta a las telenovelas de espionaje, al tiempo en que uno trabajaba en la sombra, el infiltrado, el indeseable, ser agente extranjero en el propio país connota una traición, de hecho, el primer punto de la ley, os objetivos de la ley dice que es para proteger a Nicaragua de la injerencia extranjera que pueda poner en peligro su seguridad y su estabilidad económica y social, entonces nosotros no podíamos aceptar esa ley como PEN Nicaragua”, expresó Belli.

La escritora nicaragüense señaló que por muchos años PEN Nicaragua alzó la bandera de la libertad y no podían seguir alzándola si se inscriben como Agente Extranjero, por eso optaron por el cierre de la organización.

“Nosotros estamos encargados y hemos tomado la bandera de la libertad, no podemos seguir esgrimiendo la bandera de la libertad si cedemos la propia, PEN Nicaragua tuvo que tomar una decisión muy difícil, nosotros hemos hecho un gran trabajo en Nicaragua, un trabajo para defender a los periodistas, para ayudarles con talleres, hemos hecho un trabajo con que la gente lea más, para discutir novelas de la literatura universal y nicaragüense, pero no podríamos inscribirnos como agentes extranjero porque se pierden todos los derechos se pierde el derecho de participar en política y por supuesto los partidos políticos que creo son el objetivo más grande esta ley, no pueden recibir ninguna ayuda del exterior en un año electoral para las campañas que tienen que hacer”, manifestó.

Comunicación controlada

La poeta Gioconda Belli evidenció el trabajo que realizan los periodistas y comunicadores independientes, con un Estado-partido que controla el discurso de comunicación desde que llegaron al poder en 2007.

“Para empezar que el presidente (Daniel Ortega) nunca ha dado una conferencia de prensa en 14 años que tiene de estar en el poder, jamás ha dado una conferencia de prensa. Por otro lado, no dejan entrar a los periodistas a las conferencias quedan los ministerios cuando las dan, la comunicación está absolutamente controlada por la vicepresidenta Rosario Murillo, que es la única, es la vocera del gobierno, entonces los periodista se vuelven locos buscando cómo encontrar la información y en ese proceso son golpeados han habido varios golpeados, les han roto las cámaras, los han abusado de las calles”, dijo.

Belli aprovechó el programa para denunciar el allanamiento arbitrario a la vivienda del periodista y director de Radio Darío, Aníbal Toruño, a manos de la sancionada policía sandinista.

“A los nicaragüenses ya ni se diga, cómo los tratan de mal, ahorita tenemos un caso de Aníbal Toruño de la Radio Darío, han allanado su casa hace cuatro días, le quemaron la radio y la volvió a levantar la radio otra vez y ahora la tienen rodeada de antimotines, aquí tenemos personas que no pueden salir de su casa, vos has entrevistado a Félix Maradiaga lo tienen preso, casa por cárcel, sin ningún papel legal y a Toruño lo tenían preso”, denunció.