Miguel Mora: INSS pagó más de 534 millones de dólares en salarios y prestaciones en 2019

El candidato presidencial del Partido de Restauración Democrática, (PRD) Miguel Mora, denunció en sus redes sociales que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, prácticamente han hecho un festín en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), al evidenciar que solo en salarios pagaron más de 500 millones de dólares, basándose en datos del Banco Central.

"Este mismo INSS que pasó de pagar en sueldos, salarios y prestaciones sociales en el 2007 la suma de U$142 millones de dólares, a gastar en los mismos rubros la suma de U$676 millones de dólares en el 2019, casi un 300% más, una diferencia de U$534 millones de dólares equivalentes a C$18,700 millones de córdobas al cambio actual. Con este dinero se le pudo aumentar en más de C$10,000 córdobas mensuales a 38,000 miembros del sector salud y 54,000 docentes en todo el país y todavía sobra" explicó Mora.

Recordó que la crisis socio política en Nicaragua surgió precisamente en abril del 2018, cuando el régimen impuso a los 200 mil jubilados deducirles un 5% de su pensión para supuestamente aliviar las finanzas del INSS cuya quiebra había sido hasta anunciada por el FMI.

"Por eso la corrupción es imperdonable por qué le roba al anciano, al huérfano, a la viuda al discapacitado" dijo Mora quien reiteró que la "corrupción" y el amor al dinero es la raíz de todos los males.

INSS ha perdido afiliados

Agregó que "La corrupción imperante en Nicaragua es el principal cáncer que carcome los recursos que genera nuestra débil economía. La corrupción estatal y privada o las dos simultáneamente, se nutren de ese amor insano por el dinero y por el poder que este genera".

En octubre del año pasado el régimen a través del presupuesto general de la republica del 2021, revelaron que el INSS terminaría con un déficit global de 8,050 millones de córdobas (equivalentes a 229.1 millones de dólares) publicó LA PRENSA.

En los últimos años el INSS perdió 200 mil afiliados y esto le estaría pasando la factura, según analistas.

Mora concluye su escrito con el principio moral de "no robarás" y que "suena como una ofensa a los oídos de los funcionarios o empresarios inescrupulosos que lo incuban en perjuicio del empobrecido pueblo nicaragüense".

"Lea bien, el mal está en el amor al dinero, no en el dinero y su buen uso, sino al amor al dinero que profesan los corruptos por ese amor a la vida que se dan con este robo diario a los más vulnerables" y criticó que "Por los beneficios personales que les da esa corrupción, están dispuestos a matar, violar derechos humanos, reprimir con tal de no perderlo, están dispuestos a no permitir elecciones libres y transparentes" aseveró Mora.

